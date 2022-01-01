The Root Network (ROOT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי The Root Network (ROOT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

The Root Network (ROOT) מידע ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond. אתר רשמי: https://www.therootnetwork.com/ מסמך לבן: https://www.futureverse.com/research?index=whitepaper סייר בלוקים: https://rootscan.io/ קנה ROOTעכשיו!

The Root Network (ROOT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור The Root Network (ROOT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.78M $ 10.78M $ 10.78M ההיצע הכולל: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B אספקה במחזור: $ 3.57B $ 3.57B $ 3.57B FDV (שווי מדולל מלא): $ 36.24M $ 36.24M $ 36.24M שיא כל הזמנים: $ 0.1329 $ 0.1329 $ 0.1329 שפל כל הזמנים: $ 0.002998370160641525 $ 0.002998370160641525 $ 0.002998370160641525 מחיר נוכחי: $ 0.00302 $ 0.00302 $ 0.00302 למידע נוסף על The Root Network (ROOT) מחיר

The Root Network (ROOT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של The Root Network (ROOT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ROOT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ROOTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ROOTטוקניומיקה, חקרו אתROOTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ROOT מעוניין להוסיף את The Root Network (ROOT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ROOT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ROOT ב-MEXC עכשיו!

The Root Network (ROOT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ROOTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ROOT עכשיו את היסטוריית המחירים!

ROOT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ROOT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ROOT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ROOTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

