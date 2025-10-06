RISE מחיר היום

מחיר RISE (RISE) בזמן אמת היום הוא $ 0.008609, עם שינוי של 72.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RISE ל USD הוא $ 0.008609 לכל RISE.

RISE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- RISE. ב‑24 השעות האחרונות, RISE סחר בין $ 0.005 (נמוך) ל $ 0.01006 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, RISE נע ב +0.53% בשעה האחרונה ו +72.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 59.89K.

RISE (RISE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 59.89K$ 59.89K $ 59.89K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של RISE הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.89K. ההיצע במחזור של RISE הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.