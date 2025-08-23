עוד על REN

Republic Protocol סֵמֶל

Republic Protocol מְחִיר(REN)

Republic Protocol (REN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:57:10 (UTC+8)

Republic Protocol (REN) מידע על מחיר (USD)

-2.50%

Republic Protocol (REN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.009296. במהלך 24 השעות האחרונות, REN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.009211 לבין שיא של $ 0.009542, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.82718691, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00690572302723013.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REN השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -2.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Republic Protocol (REN) מידע שוק

ETH

שווי השוק הנוכחי של Republic Protocol הוא $ 9.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.61K. ההיצע במחזור של REN הוא 999.33M, עם היצע כולל של 999999632.80375. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.30M.

Republic Protocol (REN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Republic Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00020141-2.12%
30 ימים$ -0.000504-5.15%
60 ימים$ +0.000883+10.49%
90 ימים$ -0.003129-25.19%
Republic Protocol שינוי מחיר היום

היום,REN רשם שינוי של $ -0.00020141 (-2.12%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Republic Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000504 (-5.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Republic Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,REN ראה שינוי של $ +0.000883 (+10.49%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Republic Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.003129 (-25.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Republic Protocol (REN)?

בדוק את Republic Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRepublic Protocol (REN)

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Republic Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Republic Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקREN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Republic Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRepublic Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Republic Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Republic Protocol (REN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Republic Protocol (REN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Republic Protocol.

בדוק את Republic Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Republic Protocol (REN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Republic Protocol (REN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Republic Protocol (REN)

מחפש איך לקנותRepublic Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Republic Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

REN למטבעות מקומיים

Republic Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Republic Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRepublic Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Republic Protocol

כמה שווה Republic Protocol (REN) היום?
החי RENהמחיר ב USD הוא 0.009296 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי REN ל USD?
המחיר הנוכחי של REN ל USD הוא $ 0.009296. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Republic Protocol?
שווי השוק של REN הוא $ 9.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של REN?
ההיצע במחזור של REN הוא 999.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של REN?
‏‏REN השיג מחיר שיא (ATH) של 1.82718691 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של REN?
REN ‏‏רשם מחירATL של 0.00690572302723013 USD.
מהו נפח המסחר של REN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור REN הוא $ 57.61K USD.
האם REN יעלה השנה?
REN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את REN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Republic Protocol (REN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

