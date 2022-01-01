Republic Protocol (REN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Republic Protocol (REN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Republic Protocol (REN) מידע Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi). אתר רשמי: https://renprotocol.org/ מסמך לבן: https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 קנה RENעכשיו!

Republic Protocol (REN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Republic Protocol (REN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 8.61M $ 8.61M $ 8.61M ההיצע הכולל: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M אספקה במחזור: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.61M $ 8.61M $ 8.61M שיא כל הזמנים: $ 1.82754 $ 1.82754 $ 1.82754 שפל כל הזמנים: $ 0.00690572302723013 $ 0.00690572302723013 $ 0.00690572302723013 מחיר נוכחי: $ 0.008614 $ 0.008614 $ 0.008614 למידע נוסף על Republic Protocol (REN) מחיר

Republic Protocol (REN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Republic Protocol (REN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של REN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RENהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RENטוקניומיקה, חקרו אתRENהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Republic Protocol (REN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RENעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה REN עכשיו את היסטוריית המחירים!

REN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן REN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו REN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RENעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

