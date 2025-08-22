עוד על REI

REI Network סֵמֶל

REI Network מְחִיר(REI)

REI Network (REI) טבלת מחירים חיה
2025-08-25 19:35:28 (UTC+8)

REI Network (REI) מידע על מחיר (USD)

REI Network (REI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01716. במהלך 24 השעות האחרונות, REI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.017 לבין שיא של $ 0.01903, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3574708591914533, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.013414807506717278.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REI השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -6.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

REI Network (REI) מידע שוק

REI

שווי השוק הנוכחי של REI Network הוא $ 16.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 509.59K. ההיצע במחזור של REI הוא 950.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.16M.

REI Network (REI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של REI Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0012481-6.78%
30 ימים$ -0.00978-36.31%
60 ימים$ +0.00173+11.21%
90 ימים$ -0.00199-10.40%
REI Network שינוי מחיר היום

היום,REI רשם שינוי של $ -0.0012481 (-6.78%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

REI Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00978 (-36.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

REI Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,REI ראה שינוי של $ +0.00173 (+11.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

REI Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00199 (-10.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של REI Network (REI)?

בדוק את REI Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהREI Network (REI)

REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.

REI Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול REI Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקREI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים REI Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךREI Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

REI Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה REI Network (REI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות REI Network (REI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור REI Network.

בדוק את REI Network תחזית המחיר עכשיו‏!

REI Network (REI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של REI Network (REI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות REI Network (REI)

מחפש איך לקנותREI Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש REI Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

REI למטבעות מקומיים

REI Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של REI Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרREI Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על REI Network

כמה שווה REI Network (REI) היום?
החי REIהמחיר ב USD הוא 0.01716 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי REI ל USD?
המחיר הנוכחי של REI ל USD הוא $ 0.01716. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של REI Network?
שווי השוק של REI הוא $ 16.30M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של REI?
ההיצע במחזור של REI הוא 950.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של REI?
‏‏REI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3574708591914533 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של REI?
REI ‏‏רשם מחירATL של 0.013414807506717278 USD.
מהו נפח המסחר של REI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור REI הוא $ 509.59K USD.
האם REI יעלה השנה?
REI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את REI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
2025-08-25 19:35:28 (UTC+8)

REI Network (REI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

August 22, 2025

August 21, 2025

August 21, 2025
