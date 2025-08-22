REI Network (REI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01716. במהלך 24 השעות האחרונות, REI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.017 לבין שיא של $ 0.01903, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3574708591914533, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.013414807506717278.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, REI השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -6.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
REI Network (REI) מידע שוק
$ 16.30M
$ 509.59K
$ 17.16M
950.00M
1,000,000,000
שווי השוק הנוכחי של REI Network הוא $ 16.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 509.59K. ההיצע במחזור של REI הוא 950.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.16M.
REI Network (REI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של REI Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0012481
-6.78%
30 ימים
$ -0.00978
-36.31%
60 ימים
$ +0.00173
+11.21%
90 ימים
$ -0.00199
-10.40%
REI Network שינוי מחיר היום
היום,REI רשם שינוי של $ -0.0012481 (-6.78%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
REI Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00978 (-36.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
REI Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,REI ראה שינוי של $ +0.00173 (+11.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
REI Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00199 (-10.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של REI Network (REI)?
REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.
REI Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.
REI Networkתחזית מחיר (USD)
איך לקנות REI Network (REI)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.