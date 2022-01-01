REI Network (REI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי REI Network (REI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT. אתר רשמי: https://rei.network/ סייר בלוקים: https://scan.rei.network/

REI Network (REI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור REI Network (REI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 16.06M $ 16.06M $ 16.06M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 16.91M $ 16.91M $ 16.91M שיא כל הזמנים: $ 0.35798 $ 0.35798 $ 0.35798 שפל כל הזמנים: $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 מחיר נוכחי: $ 0.01691 $ 0.01691 $ 0.01691 למידע נוסף על REI Network (REI) מחיר

REI Network (REI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של REI Network (REI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של REI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות REIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את REIטוקניומיקה, חקרו אתREIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

מעוניין להוסיף את REI Network (REI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת REI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

REI Network (REI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של REIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה REI עכשיו את היסטוריית המחירים!

REI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן REI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו REI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה REIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

