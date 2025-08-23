עוד על REAL

REAL מידע על מחיר

REAL מסמך לבן

REAL אתר רשמי

REAL טוקניומיקה

REAL תחזית מחיר

REAL היסטוריה

REAL מדריך קנייה

REALממיר מטבעות לפיאט

REAL ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

RealLink סֵמֶל

RealLink מְחִיר(REAL)

1 REAL ל USDמחיר חי:

$0.0598
$0.0598$0.0598
+5.07%1D
USD
RealLink (REAL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:08:20 (UTC+8)

RealLink (REAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.05362
$ 0.05362$ 0.05362
24 שעות נמוך
$ 0.06049
$ 0.06049$ 0.06049
גבוה 24 שעות

$ 0.05362
$ 0.05362$ 0.05362

$ 0.06049
$ 0.06049$ 0.06049

$ 0.3700067490676573
$ 0.3700067490676573$ 0.3700067490676573

$ 0.000020000062829502
$ 0.000020000062829502$ 0.000020000062829502

+0.72%

+5.07%

+22.79%

+22.79%

RealLink (REAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05975. במהלך 24 השעות האחרונות, REAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05362 לבין שיא של $ 0.06049, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3700067490676573, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000020000062829502.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REAL השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, +5.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RealLink (REAL) מידע שוק

No.421

$ 82.10M
$ 82.10M$ 82.10M

$ 671.93K
$ 671.93K$ 671.93K

$ 717.00M
$ 717.00M$ 717.00M

1.37B
1.37B 1.37B

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

2,879,698,975
2,879,698,975 2,879,698,975

11.45%

TRX

שווי השוק הנוכחי של RealLink הוא $ 82.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 671.93K. ההיצע במחזור של REAL הוא 1.37B, עם היצע כולל של 2879698975. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 717.00M.

RealLink (REAL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של RealLinkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0028856+5.07%
30 ימים$ +0.01083+22.13%
60 ימים$ +0.03975+198.75%
90 ימים$ +0.03975+198.75%
RealLink שינוי מחיר היום

היום,REAL רשם שינוי של $ +0.0028856 (+5.07%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

RealLink שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01083 (+22.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

RealLink שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,REAL ראה שינוי של $ +0.03975 (+198.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

RealLink שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.03975 (+198.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של RealLink (REAL)?

בדוק את RealLink עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRealLink (REAL)

RealLink is a leading utility token in Social-Fi, widely used for tipping, payments, and rewarding creators and social engagement. Its ecosystem has surpassed 30 million users and continues to expand rapidly.

RealLink זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול RealLinkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקREAL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים RealLinkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRealLink לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

RealLinkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RealLink (REAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RealLink (REAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RealLink.

בדוק את RealLink תחזית המחיר עכשיו‏!

RealLink (REAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RealLink (REAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות RealLink (REAL)

מחפש איך לקנותRealLink? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש RealLinkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

REAL למטבעות מקומיים

1 RealLink(REAL) ל VND
1,572.32125
1 RealLink(REAL) ל AUD
A$0.0914175
1 RealLink(REAL) ל GBP
0.044215
1 RealLink(REAL) ל EUR
0.0507875
1 RealLink(REAL) ל USD
$0.05975
1 RealLink(REAL) ל MYR
RM0.25095
1 RealLink(REAL) ל TRY
2.4491525
1 RealLink(REAL) ל JPY
¥8.78325
1 RealLink(REAL) ל ARS
ARS$80.20123
1 RealLink(REAL) ל RUB
4.8212275
1 RealLink(REAL) ל INR
5.2299175
1 RealLink(REAL) ל IDR
Rp963.7095425
1 RealLink(REAL) ל KRW
82.98558
1 RealLink(REAL) ל PHP
3.38424
1 RealLink(REAL) ל EGP
￡E.2.89907
1 RealLink(REAL) ל BRL
R$0.32265
1 RealLink(REAL) ל CAD
C$0.082455
1 RealLink(REAL) ל BDT
7.269185
1 RealLink(REAL) ל NGN
91.3607375
1 RealLink(REAL) ל COP
$239.959585
1 RealLink(REAL) ל ZAR
R.1.0498075
1 RealLink(REAL) ל UAH
2.4766375
1 RealLink(REAL) ל VES
Bs8.365
1 RealLink(REAL) ל CLP
$57.36
1 RealLink(REAL) ל PKR
Rs16.94032
1 RealLink(REAL) ל KZT
31.96864
1 RealLink(REAL) ל THB
฿1.9376925
1 RealLink(REAL) ל TWD
NT$1.8193875
1 RealLink(REAL) ל AED
د.إ0.2192825
1 RealLink(REAL) ל CHF
Fr0.0478
1 RealLink(REAL) ל HKD
HK$0.4666475
1 RealLink(REAL) ל AMD
֏22.87469
1 RealLink(REAL) ל MAD
.د.م0.53775
1 RealLink(REAL) ל MXN
$1.1095575
1 RealLink(REAL) ל SAR
ريال0.2240625
1 RealLink(REAL) ל PLN
0.21749
1 RealLink(REAL) ל RON
лв0.25812
1 RealLink(REAL) ל SEK
kr0.5694175
1 RealLink(REAL) ל BGN
лв0.0997825
1 RealLink(REAL) ל HUF
Ft20.301855
1 RealLink(REAL) ל CZK
1.2541525
1 RealLink(REAL) ל KWD
د.ك0.01822375
1 RealLink(REAL) ל ILS
0.20076
1 RealLink(REAL) ל AOA
Kz54.4663075
1 RealLink(REAL) ל BHD
.د.ب0.02252575
1 RealLink(REAL) ל BMD
$0.05975
1 RealLink(REAL) ל DKK
kr0.381205
1 RealLink(REAL) ל HNL
L1.564255
1 RealLink(REAL) ל MUR
2.72699
1 RealLink(REAL) ל NAD
$1.0474175
1 RealLink(REAL) ל NOK
kr0.60228
1 RealLink(REAL) ל NZD
$0.101575
1 RealLink(REAL) ל PAB
B/.0.05975
1 RealLink(REAL) ל PGK
K0.252145
1 RealLink(REAL) ל QAR
ر.ق0.2168925
1 RealLink(REAL) ל RSD
дин.5.98695

RealLink מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של RealLink, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRealLink הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על RealLink

כמה שווה RealLink (REAL) היום?
החי REALהמחיר ב USD הוא 0.05975 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי REAL ל USD?
המחיר הנוכחי של REAL ל USD הוא $ 0.05975. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RealLink?
שווי השוק של REAL הוא $ 82.10M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של REAL?
ההיצע במחזור של REAL הוא 1.37B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של REAL?
‏‏REAL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3700067490676573 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של REAL?
REAL ‏‏רשם מחירATL של 0.000020000062829502 USD.
מהו נפח המסחר של REAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור REAL הוא $ 671.93K USD.
האם REAL יעלה השנה?
REAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את REAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:08:20 (UTC+8)

RealLink (REAL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

REAL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

REAL
REAL
USD
USD

1 REAL = 0.05975 USD

מסחרREAL

USDTREAL
$0.0598
$0.0598$0.0598
+5.07%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד