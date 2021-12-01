REAL

RealLink is a leading utility token in Social-Fi, widely used for tipping, payments, and rewarding creators and social engagement. Its ecosystem has surpassed 30 million users and continues to expand rapidly.

שֵׁםREAL

דירוגNo.417

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)2.12%

אספקת מחזור1,374,041,752

מקסימום היצע12,000,000,000

אספקה כוללת2,898,613,975

שיעור מחזור0.1145%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.3700067490676573,2021-12-01

המחיר הנמוך ביותר0.000020000062829502,2023-11-17

בלוקצ'יין ציבוריTRX

מבואRealLink is a leading utility token in Social-Fi, widely used for tipping, payments, and rewarding creators and social engagement. Its ecosystem has surpassed 30 million users and continues to expand rapidly.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

