Redacted Coin (RDAC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.008792. במהלך 24 השעות האחרונות, RDAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0084 לבין שיא של $ 0.009289, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RDACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.17728796901477833, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004333003409324463.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RDAC השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -1.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-39.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Redacted Coin (RDAC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Redacted Coin הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 573.43K. ההיצע במחזור של RDAC הוא 164.29M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.79M.
Redacted Coin (RDAC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Redacted Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00017551
-1.96%
30 ימים
$ +0.003029
+52.55%
60 ימים
$ +0.002573
+41.37%
90 ימים
$ -0.007448
-45.87%
Redacted Coin שינוי מחיר היום
היום,RDAC רשם שינוי של $ -0.00017551 (-1.96%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Redacted Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.003029 (+52.55%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Redacted Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,RDAC ראה שינוי של $ +0.002573 (+41.37%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Redacted Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.007448 (-45.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Redacted Coin (RDAC)?
Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.
Redacted Coinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Redacted Coin (RDAC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Redacted Coin (RDAC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Redacted Coin.
הבנת הטוקנומיקה של Redacted Coin (RDAC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RDAC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
