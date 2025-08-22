מה זהRedacted Coin (RDAC)

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Redacted Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Redacted Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



Redacted Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Redacted Coin (RDAC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Redacted Coin (RDAC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Redacted Coin.

Redacted Coin (RDAC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Redacted Coin (RDAC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RDAC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Redacted Coin (RDAC)

מחפש איך לקנותRedacted Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Redacted Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RDAC למטבעות מקומיים

Redacted Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Redacted Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Redacted Coin כמה שווה Redacted Coin (RDAC) היום? החי RDACהמחיר ב USD הוא 0.008792 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי RDAC ל USD? $ 0.008792 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של RDAC ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Redacted Coin? שווי השוק של RDAC הוא $ 1.44M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של RDAC? ההיצע במחזור של RDAC הוא 164.29M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RDAC? ‏‏RDAC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.17728796901477833 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RDAC? RDAC ‏‏רשם מחירATL של 0.004333003409324463 USD . מהו נפח המסחר של RDAC? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RDAC הוא $ 573.43K USD . האם RDAC יעלה השנה? RDAC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RDAC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Redacted Coin (RDAC) עדכונים חשובים מהתעשייה

