עוד על RDAC

RDAC מידע על מחיר

RDAC מסמך לבן

RDAC אתר רשמי

RDAC טוקניומיקה

RDAC תחזית מחיר

RDAC היסטוריה

RDAC מדריך קנייה

RDACממיר מטבעות לפיאט

RDAC ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Redacted Coin סֵמֶל

Redacted Coin מְחִיר(RDAC)

1 RDAC ל USDמחיר חי:

$0.008779
$0.008779$0.008779
-1.96%1D
USD
Redacted Coin (RDAC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:34:47 (UTC+8)

Redacted Coin (RDAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0084
$ 0.0084$ 0.0084
24 שעות נמוך
$ 0.009289
$ 0.009289$ 0.009289
גבוה 24 שעות

$ 0.0084
$ 0.0084$ 0.0084

$ 0.009289
$ 0.009289$ 0.009289

$ 0.17728796901477833
$ 0.17728796901477833$ 0.17728796901477833

$ 0.004333003409324463
$ 0.004333003409324463$ 0.004333003409324463

+0.22%

-1.96%

-39.28%

-39.28%

Redacted Coin (RDAC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.008792. במהלך 24 השעות האחרונות, RDAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0084 לבין שיא של $ 0.009289, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RDACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.17728796901477833, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004333003409324463.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RDAC השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -1.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-39.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Redacted Coin (RDAC) מידע שוק

No.1980

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

$ 573.43K
$ 573.43K$ 573.43K

$ 8.79M
$ 8.79M$ 8.79M

164.29M
164.29M 164.29M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.42%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Redacted Coin הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 573.43K. ההיצע במחזור של RDAC הוא 164.29M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.79M.

Redacted Coin (RDAC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Redacted Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00017551-1.96%
30 ימים$ +0.003029+52.55%
60 ימים$ +0.002573+41.37%
90 ימים$ -0.007448-45.87%
Redacted Coin שינוי מחיר היום

היום,RDAC רשם שינוי של $ -0.00017551 (-1.96%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Redacted Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.003029 (+52.55%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Redacted Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RDAC ראה שינוי של $ +0.002573 (+41.37%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Redacted Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.007448 (-45.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Redacted Coin (RDAC)?

בדוק את Redacted Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRedacted Coin (RDAC)

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Redacted Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Redacted Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRDAC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Redacted Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRedacted Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Redacted Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Redacted Coin (RDAC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Redacted Coin (RDAC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Redacted Coin.

בדוק את Redacted Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Redacted Coin (RDAC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Redacted Coin (RDAC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RDAC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Redacted Coin (RDAC)

מחפש איך לקנותRedacted Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Redacted Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RDAC למטבעות מקומיים

1 Redacted Coin(RDAC) ל VND
231.36148
1 Redacted Coin(RDAC) ל AUD
A$0.01345176
1 Redacted Coin(RDAC) ל GBP
0.00650608
1 Redacted Coin(RDAC) ל EUR
0.0074732
1 Redacted Coin(RDAC) ל USD
$0.008792
1 Redacted Coin(RDAC) ל MYR
RM0.0369264
1 Redacted Coin(RDAC) ל TRY
0.36029616
1 Redacted Coin(RDAC) ל JPY
¥1.292424
1 Redacted Coin(RDAC) ל ARS
ARS$11.614232
1 Redacted Coin(RDAC) ל RUB
0.71074528
1 Redacted Coin(RDAC) ל INR
0.7697396
1 Redacted Coin(RDAC) ל IDR
Rp144.13112448
1 Redacted Coin(RDAC) ל KRW
12.19415232
1 Redacted Coin(RDAC) ל PHP
0.49780304
1 Redacted Coin(RDAC) ל EGP
￡E.0.42649992
1 Redacted Coin(RDAC) ל BRL
R$0.04765264
1 Redacted Coin(RDAC) ל CAD
C$0.01213296
1 Redacted Coin(RDAC) ל BDT
1.06963472
1 Redacted Coin(RDAC) ל NGN
13.42283432
1 Redacted Coin(RDAC) ל COP
$35.30919952
1 Redacted Coin(RDAC) ל ZAR
R.0.15421168
1 Redacted Coin(RDAC) ל UAH
0.3644284
1 Redacted Coin(RDAC) ל VES
Bs1.23088
1 Redacted Coin(RDAC) ל CLP
$8.431528
1 Redacted Coin(RDAC) ל PKR
Rs2.49270784
1 Redacted Coin(RDAC) ל KZT
4.70407168
1 Redacted Coin(RDAC) ל THB
฿0.28512456
1 Redacted Coin(RDAC) ל TWD
NT$0.26780432
1 Redacted Coin(RDAC) ל AED
د.إ0.03226664
1 Redacted Coin(RDAC) ל CHF
Fr0.0070336
1 Redacted Coin(RDAC) ל HKD
HK$0.06866552
1 Redacted Coin(RDAC) ל AMD
֏3.35696144
1 Redacted Coin(RDAC) ל MAD
.د.م0.079128
1 Redacted Coin(RDAC) ל MXN
$0.16388288
1 Redacted Coin(RDAC) ל SAR
ريال0.03297
1 Redacted Coin(RDAC) ל PLN
0.03200288
1 Redacted Coin(RDAC) ל RON
лв0.03798144
1 Redacted Coin(RDAC) ל SEK
kr0.08361192
1 Redacted Coin(RDAC) ל BGN
лв0.01468264
1 Redacted Coin(RDAC) ל HUF
Ft2.98945584
1 Redacted Coin(RDAC) ל CZK
0.18445616
1 Redacted Coin(RDAC) ל KWD
د.ك0.00268156
1 Redacted Coin(RDAC) ל ILS
0.02962904
1 Redacted Coin(RDAC) ל AOA
Kz8.01452344
1 Redacted Coin(RDAC) ל BHD
.د.ب0.003305792
1 Redacted Coin(RDAC) ל BMD
$0.008792
1 Redacted Coin(RDAC) ל DKK
kr0.05609296
1 Redacted Coin(RDAC) ל HNL
L0.23017456
1 Redacted Coin(RDAC) ל MUR
0.40126688
1 Redacted Coin(RDAC) ל NAD
$0.15412376
1 Redacted Coin(RDAC) ל NOK
kr0.0887992
1 Redacted Coin(RDAC) ל NZD
$0.0149464
1 Redacted Coin(RDAC) ל PAB
B/.0.008792
1 Redacted Coin(RDAC) ל PGK
K0.03710224
1 Redacted Coin(RDAC) ל QAR
ر.ق0.03191496
1 Redacted Coin(RDAC) ל RSD
дин.0.8805188

Redacted Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Redacted Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRedacted Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Redacted Coin

כמה שווה Redacted Coin (RDAC) היום?
החי RDACהמחיר ב USD הוא 0.008792 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RDAC ל USD?
המחיר הנוכחי של RDAC ל USD הוא $ 0.008792. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Redacted Coin?
שווי השוק של RDAC הוא $ 1.44M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RDAC?
ההיצע במחזור של RDAC הוא 164.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RDAC?
‏‏RDAC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.17728796901477833 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RDAC?
RDAC ‏‏רשם מחירATL של 0.004333003409324463 USD.
מהו נפח המסחר של RDAC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RDAC הוא $ 573.43K USD.
האם RDAC יעלה השנה?
RDAC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RDAC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:34:47 (UTC+8)

Redacted Coin (RDAC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

RDAC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RDAC
RDAC
USD
USD

1 RDAC = 0.008792 USD

מסחרRDAC

USDTRDAC
$0.008779
$0.008779$0.008779
-1.97%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד