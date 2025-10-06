Invesco QQQ מחיר היום

מחיר Invesco QQQ (QQQON) בזמן אמת היום הוא $ 600.77, עם שינוי של 1.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QQQON ל USD הוא $ 600.77 לכל QQQON.

Invesco QQQ כרגע מדורג במקום #732 לפי שווי שוק של $ 21.60M, עם היצע במחזור של 35.96K QQQON. ב‑24 השעות האחרונות, QQQON סחר בין $ 598.33 (נמוך) ל $ 616.36 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 639.163267863106, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 566.7159774974706.

ביצועים לטווח קצר, QQQON נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו -3.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 76.00K.

Invesco QQQ (QQQON) מידע שוק

דירוג No.732 שווי שוק $ 21.60M$ 21.60M $ 21.60M נפח (24 שעות) $ 76.00K$ 76.00K $ 76.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.60M$ 21.60M $ 21.60M אספקת מחזור 35.96K 35.96K 35.96K אספקה כוללת 35,960.36748901 35,960.36748901 35,960.36748901 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Invesco QQQ הוא $ 21.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 76.00K. ההיצע במחזור של QQQON הוא 35.96K, עם היצע כולל של 35960.36748901. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.60M.