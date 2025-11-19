Invesco QQQ (QQQON) תחזית מחיר (USD)

קבל Invesco QQQ תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה QQQON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

Invesco QQQ תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Invesco QQQ (QQQON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)
על פי התחזית שלך, Invesco QQQ ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 598.55 בשנת 2025.

Invesco QQQ (QQQON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)
על פי התחזית שלך, Invesco QQQ ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 628.4775 בשנת 2026.

Invesco QQQ (QQQON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)
על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של QQQON הוא $ 659.9013 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Invesco QQQ (QQQON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של QQQON הוא $ 692.8964 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Invesco QQQ (QQQON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של QQQON הוא $ 727.5412 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Invesco QQQ (QQQON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של QQQON הוא $ 763.9183 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Invesco QQQ (QQQON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)
בשנת 2040, המחיר של Invesco QQQ עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,244.3424.

Invesco QQQ (QQQON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)
בשנת 2050, המחיר של Invesco QQQ עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2,026.9027.

2026 $ 628.4775 5.00%

2027 $ 659.9013 10.25%

2028 $ 692.8964 15.76%

2029 $ 727.5412 21.55%

2030 $ 763.9183 27.63%

2031 $ 802.1142 34.01%

2032 $ 842.2199 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 884.3309 47.75%

2034 $ 928.5475 55.13%

2035 $ 974.9748 62.89%

2036 $ 1,023.7236 71.03%

2037 $ 1,074.9098 79.59%

2038 $ 1,128.6552 88.56%

2039 $ 1,185.0880 97.99%

2040 $ 1,244.3424 107.89% הצג עוד לטווח קצר Invesco QQQ תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 598.55 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 598.6319 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 599.1239 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 601.0097 0.41% Invesco QQQ (QQQON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורQQQONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $598.55 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Invesco QQQ (QQQON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורQQQON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $598.6319 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Invesco QQQ (QQQON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורQQQON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $599.1239 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Invesco QQQ (QQQON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורQQQON הוא $601.0097 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Invesco QQQ

מחיר נוכחי: $ 598.55
שינוי מחיר (24 שעות): +0.64%
שווי שוק: $ 21.52M
אספקת מחזור: 35.96K
נפח (24 שעות): $ 63.00K

המחיר QQQON העדכני הוא $ 598.55. יש לו שינוי של +0.64% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 63.00Kב 24 שעות. בנוסף, QQQON יש כמות במעגל של 35.96K ושווי שוק כולל של $ 21.52M.

Invesco QQQ מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בInvesco QQQדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלInvesco QQQ הוא 598.55USD. היצע במחזור של Invesco QQQ(QQQON) הוא 0.00 QQQON , מה שמעניק לו שווי שוק של $21.52M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -13.2000 $ 611.67 $ 593.22

7 ימים -0.03% $ -20.9800 $ 626.85 $ 593.22

30 ימים 0.03% $ 15.5299 $ 642.17 $ 581.78 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Invesco QQQ הראה תנועת מחירים של $-13.2000 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Invesco QQQ נסחר בשיא של $626.85 ושפל של $593.22 . נרשם שינוי במחיר של -0.03% . מגמה אחרונה זו מציגה אתQQQON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Invesco QQQ חווה 0.03% שינוי, המשקף בערך $15.5299 לערכו. זה מצביע על כך ש QQQON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Invesco QQQ המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה QQQON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Invesco QQQ (QQQON) מודול חיזוי מחיר עובד? Invesco QQQ מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של QQQONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךInvesco QQQ לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של QQQON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Invesco QQQ. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלQQQON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלQQQON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Invesco QQQ.

מדוע QQQON חיזוי מחירים חשוב?

QQQON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

