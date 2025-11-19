Qualcomm (QCOMON) תחזית מחיר (USD)

קבל Qualcomm תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה QCOMON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות QCOMON

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Qualcomm % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $164.49 $164.49 $164.49 +0.93% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Qualcomm תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Qualcomm (QCOMON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Qualcomm ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 164.49 בשנת 2025. Qualcomm (QCOMON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Qualcomm ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 172.7145 בשנת 2026. Qualcomm (QCOMON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של QCOMON הוא $ 181.3502 עם 10.25% שיעור צמיחה. Qualcomm (QCOMON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של QCOMON הוא $ 190.4177 עם 15.76% שיעור צמיחה. Qualcomm (QCOMON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של QCOMON הוא $ 199.9386 עם 21.55% שיעור צמיחה. Qualcomm (QCOMON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של QCOMON הוא $ 209.9355 עם 27.63% שיעור צמיחה. Qualcomm (QCOMON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Qualcomm עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 341.9628. Qualcomm (QCOMON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Qualcomm עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 557.0215. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 164.49 0.00%

2026 $ 172.7145 5.00%

2027 $ 181.3502 10.25%

2028 $ 190.4177 15.76%

2029 $ 199.9386 21.55%

2030 $ 209.9355 27.63%

2031 $ 220.4323 34.01%

2032 $ 231.4539 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 243.0266 47.75%

2034 $ 255.1779 55.13%

2035 $ 267.9368 62.89%

2036 $ 281.3337 71.03%

2037 $ 295.4004 79.59%

2038 $ 310.1704 88.56%

2039 $ 325.6789 97.99%

2040 $ 341.9628 107.89% הצג עוד לטווח קצר Qualcomm תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 164.49 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 164.5125 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 164.6477 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 165.1659 0.41% Qualcomm (QCOMON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורQCOMONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $164.49 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Qualcomm (QCOMON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורQCOMON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $164.5125 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Qualcomm (QCOMON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורQCOMON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $164.6477 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Qualcomm (QCOMON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורQCOMON הוא $165.1659 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Qualcomm מחיר נוכחי $ 164.49$ 164.49 $ 164.49 שינוי מחיר (24 שעות) +0.93% שווי שוק $ 796.44K$ 796.44K $ 796.44K אספקת מחזור 4.84K 4.84K 4.84K נפח (24 שעות) $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K נפח (24 שעות) -- המחיר QCOMON העדכני הוא $ 164.49. יש לו שינוי של +0.93% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 86.23Kב 24 שעות. בנוסף, QCOMON יש כמות במעגל של 4.84K ושווי שוק כולל של $ 796.44K. צפה QCOMON במחיר חי

איך לקנות Qualcomm (QCOMON) מנסה לקנות QCOMON? כעת ניתן לרכוש QCOMON באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Qualcomm ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות QCOMON עכשיו

Qualcomm מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בQualcommדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלQualcomm הוא 164.58USD. היצע במחזור של Qualcomm(QCOMON) הוא 0.00 QCOMON , מה שמעניק לו שווי שוק של $796.44K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.03% $ -5.8899 $ 171.12 $ 162.06

7 ימים -0.05% $ -9.7999 $ 183.54 $ 162.06

30 ימים -0.00% $ -0.919999 $ 386.2 $ 162.06 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Qualcomm הראה תנועת מחירים של $-5.8899 , המשקפת -0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Qualcomm נסחר בשיא של $183.54 ושפל של $162.06 . נרשם שינוי במחיר של -0.05% . מגמה אחרונה זו מציגה אתQCOMON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Qualcomm חווה -0.00% שינוי, המשקף בערך $-0.919999 לערכו. זה מצביע על כך ש QCOMON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Qualcomm המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה QCOMON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Qualcomm (QCOMON) מודול חיזוי מחיר עובד? Qualcomm מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של QCOMONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךQualcomm לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של QCOMON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Qualcomm. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלQCOMON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלQCOMON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Qualcomm.

מדוע QCOMON חיזוי מחירים חשוב?

QCOMON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם QCOMON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, QCOMON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של QCOMON בחודש הבא? על פי Qualcomm (QCOMON) כלי תחזית המחירים, המחיר QCOMON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 QCOMON בשנת 2026? המחיר של 1 Qualcomm (QCOMON) היום הוא $164.49 . על פי מודול התחזית שלעיל, QCOMON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של QCOMON בשנת 2027? Qualcomm (QCOMON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 QCOMON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של QCOMON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Qualcomm (QCOMON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של QCOMON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Qualcomm (QCOMON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 QCOMON בשנת 2030? המחיר של 1 Qualcomm (QCOMON) היום הוא $164.49 . על פי מודול התחזית שלעיל, QCOMON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי QCOMON תחזית המחיר בשנת 2040? Qualcomm (QCOMON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 QCOMON עד שנת 2040. הירשם עכשיו