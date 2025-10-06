PUP מחיר היום

מחיר PUP (PUP) בזמן אמת היום הוא $ 0.002893, עם שינוי של 4.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUP ל USD הוא $ 0.002893 לכל PUP.

PUP כרגע מדורג במקום #1595 לפי שווי שוק של $ 2.89M, עם היצע במחזור של 1.00B PUP. ב‑24 השעות האחרונות, PUP סחר בין $ 0.002651 (נמוך) ל $ 0.003395 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.031040685718077, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000095540290490576.

ביצועים לטווח קצר, PUP נע ב +2.04% בשעה האחרונה ו -33.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 81.83K.

PUP (PUP) מידע שוק

דירוג No.1595 שווי שוק $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M נפח (24 שעות) $ 81.83K$ 81.83K $ 81.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 100.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

