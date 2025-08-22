PUNDIAI (PUNDIAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.0085. במהלך 24 השעות האחרונות, PUNDIAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.5 לבין שיא של $ 4.56, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUNDIAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.389348329635098, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.223052809944479.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUNDIAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -14.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
PUNDIAI (PUNDIAI) מידע שוק
No.923
$ 21.23M
$ 21.23M$ 21.23M
$ 2.10K
$ 2.10K$ 2.10K
$ 56.95M
$ 56.95M$ 56.95M
7.06M
7.06M 7.06M
18,930,226
18,930,226 18,930,226
8,312,980
8,312,980 8,312,980
37.28%
NONE
שווי השוק הנוכחי של PUNDIAI הוא $ 21.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.10K. ההיצע במחזור של PUNDIAI הוא 7.06M, עם היצע כולל של 8312980. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.95M.
PUNDIAI (PUNDIAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של PUNDIAIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.516397
-14.64%
30 ימים
$ -1.8975
-38.68%
60 ימים
$ -4.5581
-60.24%
90 ימים
$ -9.0774
-75.11%
PUNDIAI שינוי מחיר היום
היום,PUNDIAI רשם שינוי של $ -0.516397 (-14.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
PUNDIAI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.8975 (-38.68%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
PUNDIAI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PUNDIAI ראה שינוי של $ -4.5581 (-60.24%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
PUNDIAI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -9.0774 (-75.11%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PUNDIAI (PUNDIAI)?
Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+.
Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.
PUNDIAI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PUNDIAIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPUNDIAI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
PUNDIAIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה PUNDIAI (PUNDIAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PUNDIAI (PUNDIAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PUNDIAI.
הבנת הטוקנומיקה של PUNDIAI (PUNDIAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUNDIAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות PUNDIAI (PUNDIAI)
מחפש איך לקנותPUNDIAI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PUNDIAIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.