PUNDIAI (PUNDIAI) מידע Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data. אתר רשמי: https://pundi.ai/ מסמך לבן: https://pundi.gitbook.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x075f23b9cdfce2cc0ca466f4ee6cb4bd29d83bef קנה PUNDIAIעכשיו!

PUNDIAI (PUNDIAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PUNDIAI (PUNDIAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.63M $ 6.63M $ 6.63M ההיצע הכולל: $ 8.31M $ 8.31M $ 8.31M אספקה במחזור: $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M FDV (שווי מדולל מלא): $ 17.79M $ 17.79M $ 17.79M שיא כל הזמנים: $ 53.947 $ 53.947 $ 53.947 שפל כל הזמנים: $ 1.8253727976425043 $ 1.8253727976425043 $ 1.8253727976425043 מחיר נוכחי: $ 0.94 $ 0.94 $ 0.94 למידע נוסף על PUNDIAI (PUNDIAI) מחיר

PUNDIAI (PUNDIAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PUNDIAI (PUNDIAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PUNDIAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PUNDIAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PUNDIAIטוקניומיקה, חקרו אתPUNDIAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PUNDIAI מעוניין להוסיף את PUNDIAI (PUNDIAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PUNDIAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PUNDIAI ב-MEXC עכשיו!

PUNDIAI (PUNDIAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PUNDIAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PUNDIAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

PUNDIAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PUNDIAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PUNDIAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PUNDIAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

