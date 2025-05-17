PUNDIAI

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

שֵׁםPUNDIAI

דירוגNo.997

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)79.78%

אספקת מחזור7,057,612

מקסימום היצע18,930,226

אספקה כוללת8,312,980

שיעור מחזור0.3728%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים18.389348329635098,2025-05-17

המחיר הנמוך ביותר1.8253727976425043,2025-08-26

בלוקצ'יין ציבוריNONE

etfindex:mc_etfindex_source

