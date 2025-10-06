PUBLIC מחיר היום

מחיר PUBLIC (PUBLIC) בזמן אמת היום הוא $ 0.02937, עם שינוי של 5.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUBLIC ל USD הוא $ 0.02937 לכל PUBLIC.

PUBLIC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PUBLIC. ב‑24 השעות האחרונות, PUBLIC סחר בין $ 0.02926 (נמוך) ל $ 0.03258 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PUBLIC נע ב -0.28% בשעה האחרונה ו -13.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 83.51K.

PUBLIC (PUBLIC) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 83.51K$ 83.51K $ 83.51K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.37M$ 29.37M $ 29.37M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי NEAR

שווי השוק הנוכחי של PUBLIC הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 83.51K. ההיצע במחזור של PUBLIC הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.37M.