PUBLIC (PUBLIC) תחזית מחיר (USD)

קבל PUBLIC תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PUBLIC יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות PUBLIC

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של PUBLIC % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.02882 $0.02882 $0.02882 +0.38% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה PUBLIC תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) PUBLIC (PUBLIC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, PUBLIC ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.02882 בשנת 2025. PUBLIC (PUBLIC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, PUBLIC ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.030261 בשנת 2026. PUBLIC (PUBLIC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PUBLIC הוא $ 0.031774 עם 10.25% שיעור צמיחה. PUBLIC (PUBLIC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PUBLIC הוא $ 0.033362 עם 15.76% שיעור צמיחה. PUBLIC (PUBLIC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PUBLIC הוא $ 0.035030 עם 21.55% שיעור צמיחה. PUBLIC (PUBLIC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PUBLIC הוא $ 0.036782 עם 27.63% שיעור צמיחה. PUBLIC (PUBLIC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של PUBLIC עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.059914. PUBLIC (PUBLIC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של PUBLIC עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.097594. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.02882 0.00%

2026 $ 0.030261 5.00%

2027 $ 0.031774 10.25%

2028 $ 0.033362 15.76%

2029 $ 0.035030 21.55%

2030 $ 0.036782 27.63%

2031 $ 0.038621 34.01%

2032 $ 0.040552 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.042580 47.75%

2034 $ 0.044709 55.13%

2035 $ 0.046944 62.89%

2036 $ 0.049291 71.03%

2037 $ 0.051756 79.59%

2038 $ 0.054344 88.56%

2039 $ 0.057061 97.99%

2040 $ 0.059914 107.89% הצג עוד לטווח קצר PUBLIC תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.02882 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.028823 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.028847 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.028938 0.41% PUBLIC (PUBLIC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPUBLICב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.02882 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. PUBLIC (PUBLIC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPUBLIC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.028823 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. PUBLIC (PUBLIC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPUBLIC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.028847 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. PUBLIC (PUBLIC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPUBLIC הוא $0.028938 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית PUBLIC מחיר נוכחי $ 0.02882$ 0.02882 $ 0.02882 שינוי מחיר (24 שעות) +0.38% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 67.58K$ 67.58K $ 67.58K נפח (24 שעות) -- המחיר PUBLIC העדכני הוא $ 0.02882. יש לו שינוי של +0.38% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 67.58Kב 24 שעות. בנוסף, PUBLIC יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה PUBLIC במחיר חי

איך לקנות PUBLIC (PUBLIC) מנסה לקנות PUBLIC? כעת ניתן לרכוש PUBLIC באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות PUBLIC ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות PUBLIC עכשיו

PUBLIC מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPUBLICדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPUBLIC הוא 0.02881USD. היצע במחזור של PUBLIC(PUBLIC) הוא 0.00 PUBLIC , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.07% $ -0.002269 $ 0.03105 $ 0.02835

7 ימים -0.14% $ -0.004720 $ 0.03535 $ 0.02835

30 ימים -0.14% $ -0.004819 $ 0.03686 $ 0.02642 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,PUBLIC הראה תנועת מחירים של $-0.002269 , המשקפת -0.07% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,PUBLIC נסחר בשיא של $0.03535 ושפל של $0.02835 . נרשם שינוי במחיר של -0.14% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPUBLIC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,PUBLIC חווה -0.14% שינוי, המשקף בערך $-0.004819 לערכו. זה מצביע על כך ש PUBLIC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של PUBLIC המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה PUBLIC בהיסטוריית המחירים המלאה

איך PUBLIC (PUBLIC) מודול חיזוי מחיר עובד? PUBLIC מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PUBLICעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPUBLIC לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PUBLIC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של PUBLIC. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPUBLIC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPUBLIC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של PUBLIC.

מדוע PUBLIC חיזוי מחירים חשוב?

PUBLIC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם PUBLIC כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, PUBLIC ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של PUBLIC בחודש הבא? על פי PUBLIC (PUBLIC) כלי תחזית המחירים, המחיר PUBLIC הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 PUBLIC בשנת 2026? המחיר של 1 PUBLIC (PUBLIC) היום הוא $0.02882 . על פי מודול התחזית שלעיל, PUBLIC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של PUBLIC בשנת 2027? PUBLIC (PUBLIC) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PUBLIC עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של PUBLIC בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, PUBLIC (PUBLIC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של PUBLIC בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, PUBLIC (PUBLIC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 PUBLIC בשנת 2030? המחיר של 1 PUBLIC (PUBLIC) היום הוא $0.02882 . על פי מודול התחזית שלעיל, PUBLIC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי PUBLIC תחזית המחיר בשנת 2040? PUBLIC (PUBLIC) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PUBLIC עד שנת 2040. הירשם עכשיו