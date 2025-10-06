Pre-Retogeum מחיר היום

מחיר Pre-Retogeum (PRTG) בזמן אמת היום הוא $ 4.4471, עם שינוי של 13.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRTG ל USD הוא $ 4.4471 לכל PRTG.

Pre-Retogeum כרגע מדורג במקום #4603 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 PRTG. ב‑24 השעות האחרונות, PRTG סחר בין $ 4.0603 (נמוך) ל $ 8.4 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 70.02229836886762, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.31744360961715085.

ביצועים לטווח קצר, PRTG נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -42.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 47.02K.

Pre-Retogeum (PRTG) מידע שוק

דירוג No.4603 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 47.02K$ 47.02K $ 47.02K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.47M$ 44.47M $ 44.47M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 10,000,000 10,000,000 10,000,000 אספקה כוללת 10,000,000 10,000,000 10,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

