Succinct מחיר היום

מחיר Succinct (PROVE) בזמן אמת היום הוא $ 0.518, עם שינוי של 0.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PROVE ל USD הוא $ 0.518 לכל PROVE.

Succinct כרגע מדורג במקום #289 לפי שווי שוק של $ 101.01M, עם היצע במחזור של 195.00M PROVE. ב‑24 השעות האחרונות, PROVE סחר בין $ 0.4976 (נמוך) ל $ 0.5329 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.7260015460023572, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.4184223922367206.

ביצועים לטווח קצר, PROVE נע ב +0.77% בשעה האחרונה ו -11.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 302.16K.

Succinct (PROVE) מידע שוק

דירוג No.289 שווי שוק $ 101.01M$ 101.01M $ 101.01M נפח (24 שעות) $ 302.16K$ 302.16K $ 302.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 518.00M$ 518.00M $ 518.00M אספקת מחזור 195.00M 195.00M 195.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 19.50% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Succinct הוא $ 101.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 302.16K. ההיצע במחזור של PROVE הוא 195.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 518.00M.