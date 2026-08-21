Prosper מחיר היום

מחיר Prosper (PROSPER) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.01976, עם שינוי של 0.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PROSPER ל ILS הוא ₪ 0.01976 לכל PROSPER.

Prosper כרגע מדורג במקום #1883 לפי שווי שוק של ₪ 1.02M, עם היצע במחזור של 51.39M PROSPER. ב‑24 השעות האחרונות, PROSPER סחר בין ₪ 0.01973 (נמוך) ל ₪ 0.01985 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 28.0890435605, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.053663296658566023.

ביצועים לטווח קצר, PROSPER נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו -3.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 55.23K.

Prosper (PROSPER) מידע שוק

דירוג No.1883 שווי שוק ₪ 1.02M₪ 1.02M ₪ 1.02M נפח (24 שעות) ₪ 55.23K₪ 55.23K ₪ 55.23K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.98M₪ 1.98M ₪ 1.98M אספקת מחזור 51.39M 51.39M 51.39M אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 בלוקצ'יין ציבורי NONE

שווי השוק הנוכחי של Prosper הוא ₪ 1.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 55.23K. ההיצע במחזור של PROSPER הוא 51.39M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.98M.