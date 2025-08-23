עוד על PRAI

PRAI מידע על מחיר

PRAI מסמך לבן

PRAI אתר רשמי

PRAI טוקניומיקה

PRAI תחזית מחיר

PRAI היסטוריה

PRAI מדריך קנייה

PRAIממיר מטבעות לפיאט

PRAI ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Privasea AI סֵמֶל

Privasea AI מְחִיר(PRAI)

1 PRAI ל USDמחיר חי:

$0.01592
$0.01592$0.01592
+5.08%1D
USD
Privasea AI (PRAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:06:02 (UTC+8)

Privasea AI (PRAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01486
$ 0.01486$ 0.01486
24 שעות נמוך
$ 0.01685
$ 0.01685$ 0.01685
גבוה 24 שעות

$ 0.01486
$ 0.01486$ 0.01486

$ 0.01685
$ 0.01685$ 0.01685

$ 0.1614807033716114
$ 0.1614807033716114$ 0.1614807033716114

$ 0.0098488046321807
$ 0.0098488046321807$ 0.0098488046321807

+1.14%

+5.08%

-26.88%

-26.88%

Privasea AI (PRAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01592. במהלך 24 השעות האחרונות, PRAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01486 לבין שיא של $ 0.01685, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1614807033716114, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0098488046321807.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRAI השתנה ב +1.14% במהלך השעה האחרונה, +5.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Privasea AI (PRAI) מידע שוק

No.1638

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

$ 165.99K
$ 165.99K$ 165.99K

$ 15.92M
$ 15.92M$ 15.92M

206.04M
206.04M 206.04M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.60%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Privasea AI הוא $ 3.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 165.99K. ההיצע במחזור של PRAI הוא 206.04M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.92M.

Privasea AI (PRAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Privasea AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0007696+5.08%
30 ימים$ -0.0111-41.09%
60 ימים$ -0.00542-25.40%
90 ימים$ -0.05473-77.47%
Privasea AI שינוי מחיר היום

היום,PRAI רשם שינוי של $ +0.0007696 (+5.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Privasea AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0111 (-41.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Privasea AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PRAI ראה שינוי של $ -0.00542 (-25.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Privasea AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.05473 (-77.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Privasea AI (PRAI)?

בדוק את Privasea AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPrivasea AI (PRAI)

Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications.

Privasea AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Privasea AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPRAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Privasea AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPrivasea AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Privasea AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Privasea AI (PRAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Privasea AI (PRAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Privasea AI.

בדוק את Privasea AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Privasea AI (PRAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Privasea AI (PRAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PRAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Privasea AI (PRAI)

מחפש איך לקנותPrivasea AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Privasea AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PRAI למטבעות מקומיים

1 Privasea AI(PRAI) ל VND
418.9348
1 Privasea AI(PRAI) ל AUD
A$0.0243576
1 Privasea AI(PRAI) ל GBP
0.0117808
1 Privasea AI(PRAI) ל EUR
0.013532
1 Privasea AI(PRAI) ל USD
$0.01592
1 Privasea AI(PRAI) ל MYR
RM0.066864
1 Privasea AI(PRAI) ל TRY
0.6525608
1 Privasea AI(PRAI) ל JPY
¥2.34024
1 Privasea AI(PRAI) ל ARS
ARS$21.3690976
1 Privasea AI(PRAI) ל RUB
1.2845848
1 Privasea AI(PRAI) ל INR
1.3934776
1 Privasea AI(PRAI) ל IDR
Rp256.7741576
1 Privasea AI(PRAI) ל KRW
22.1109696
1 Privasea AI(PRAI) ל PHP
0.9017088
1 Privasea AI(PRAI) ל EGP
￡E.0.7724384
1 Privasea AI(PRAI) ל BRL
R$0.085968
1 Privasea AI(PRAI) ל CAD
C$0.0219696
1 Privasea AI(PRAI) ל BDT
1.9368272
1 Privasea AI(PRAI) ל NGN
24.342476
1 Privasea AI(PRAI) ל COP
$63.9356752
1 Privasea AI(PRAI) ל ZAR
R.0.2797144
1 Privasea AI(PRAI) ל UAH
0.659884
1 Privasea AI(PRAI) ל VES
Bs2.2288
1 Privasea AI(PRAI) ל CLP
$15.2832
1 Privasea AI(PRAI) ל PKR
Rs4.5136384
1 Privasea AI(PRAI) ל KZT
8.5178368
1 Privasea AI(PRAI) ל THB
฿0.5162856
1 Privasea AI(PRAI) ל TWD
NT$0.484764
1 Privasea AI(PRAI) ל AED
د.إ0.0584264
1 Privasea AI(PRAI) ל CHF
Fr0.012736
1 Privasea AI(PRAI) ל HKD
HK$0.1243352
1 Privasea AI(PRAI) ל AMD
֏6.0948128
1 Privasea AI(PRAI) ל MAD
.د.م0.14328
1 Privasea AI(PRAI) ל MXN
$0.2956344
1 Privasea AI(PRAI) ל SAR
ريال0.0597
1 Privasea AI(PRAI) ל PLN
0.0579488
1 Privasea AI(PRAI) ל RON
лв0.0687744
1 Privasea AI(PRAI) ל SEK
kr0.1517176
1 Privasea AI(PRAI) ל BGN
лв0.0265864
1 Privasea AI(PRAI) ל HUF
Ft5.4092976
1 Privasea AI(PRAI) ל CZK
0.3341608
1 Privasea AI(PRAI) ל KWD
د.ك0.0048556
1 Privasea AI(PRAI) ל ILS
0.0534912
1 Privasea AI(PRAI) ל AOA
Kz14.5121944
1 Privasea AI(PRAI) ל BHD
.د.ب0.00600184
1 Privasea AI(PRAI) ל BMD
$0.01592
1 Privasea AI(PRAI) ל DKK
kr0.1015696
1 Privasea AI(PRAI) ל HNL
L0.4167856
1 Privasea AI(PRAI) ל MUR
0.7265888
1 Privasea AI(PRAI) ל NAD
$0.2790776
1 Privasea AI(PRAI) ל NOK
kr0.1604736
1 Privasea AI(PRAI) ל NZD
$0.027064
1 Privasea AI(PRAI) ל PAB
B/.0.01592
1 Privasea AI(PRAI) ל PGK
K0.0671824
1 Privasea AI(PRAI) ל QAR
ر.ق0.0577896
1 Privasea AI(PRAI) ל RSD
дин.1.595184

Privasea AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Privasea AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPrivasea AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Privasea AI

כמה שווה Privasea AI (PRAI) היום?
החי PRAIהמחיר ב USD הוא 0.01592 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PRAI ל USD?
המחיר הנוכחי של PRAI ל USD הוא $ 0.01592. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Privasea AI?
שווי השוק של PRAI הוא $ 3.28M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PRAI?
ההיצע במחזור של PRAI הוא 206.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PRAI?
‏‏PRAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1614807033716114 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PRAI?
PRAI ‏‏רשם מחירATL של 0.0098488046321807 USD.
מהו נפח המסחר של PRAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PRAI הוא $ 165.99K USD.
האם PRAI יעלה השנה?
PRAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PRAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:06:02 (UTC+8)

Privasea AI (PRAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PRAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PRAI
PRAI
USD
USD

1 PRAI = 0.01592 USD

מסחרPRAI

USDCPRAI
$0.01594
$0.01594$0.01594
+5.21%
USDTPRAI
$0.01592
$0.01592$0.01592
+5.15%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד