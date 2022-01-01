Privasea AI (PRAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Privasea AI (PRAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Privasea AI (PRAI) מידע Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications. אתר רשמי: https://www.privasea.ai/ מסמך לבן: https://www.privasea.ai/white-paper סייר בלוקים: https://bscscan.com/ קנה PRAIעכשיו!

Privasea AI (PRAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Privasea AI (PRAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 206.04M $ 206.04M $ 206.04M FDV (שווי מדולל מלא): $ 15.72M $ 15.72M $ 15.72M שיא כל הזמנים: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 שפל כל הזמנים: $ 0.0098488046321807 $ 0.0098488046321807 $ 0.0098488046321807 מחיר נוכחי: $ 0.01572 $ 0.01572 $ 0.01572 למידע נוסף על Privasea AI (PRAI) מחיר

Privasea AI (PRAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Privasea AI (PRAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PRAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PRAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PRAIטוקניומיקה, חקרו אתPRAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

