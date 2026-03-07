Power Protocol (POWER) תחזית מחיר (USD)

קבל Power Protocol תחזיות מחיר של ל 2027, 2028, 2029, 2030, ומעבר לכך. חזה בכמה POWER עשוי לצמוח בחמש השנים הבאות או מעבר לכך, עם תחזיות מיידיות המבוססות על מגמות השוק והסנטימנט.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Power Protocol % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.12355 $0.12355 $0.12355 -13.53% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Power Protocol תחזית מחיר לשנת 2026–2050 (USD) Power Protocol (POWER) תחזית מחיר עבור 2026 (השנה) בהתבסס על התחזית שלך, Power Protocol עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.12355 ב 2026. Power Protocol (POWER) תחזית מחיר עבור 2027 (השנה הבאה) בהתבסס על התחזית שלך, Power Protocol עשוי לראות צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.129727 ב 2027. Power Protocol (POWER) תחזית מחיר עבור 2028 (בעוד שנתיים) על פי מודל תחזית המחיר, POWER צפוי להגיע ל $ 0.136213 ב 2028, המייצג 10.25% שיעור צמיחה. Power Protocol (POWER) תחזית מחיר עבור 2029 (בעוד שלוש שנים) על פי מודל תחזית המחיר, POWER צפוי להגיע ל $ 0.143024 ב 2029, המייצג 15.76% שיעור צמיחה. Power Protocol (POWER) תחזית מחיר עבור 2030 (בעוד ארבע שנים) על פי מודל תחזית המחיר שלעיל, מחיר היעד של POWER ב 2030 הוא $ 0.150175, עם שיעור צמיחה משוער של 21.55%. Power Protocol (POWER) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים) בשנת 2040, המחיר של Power Protocol עשוי לראות צמיחה של 97.99%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.244620. Power Protocol (POWER) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 24 שנים) בשנת 2050, המחיר של Power Protocol עשוי לראות צמיחה של 222.51%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.398461. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2026 $ 0.12355 0.00%

2027 $ 0.129727 5.00%

2028 $ 0.136213 10.25%

2029 $ 0.143024 15.76%

2030 $ 0.150175 21.55%

2031 $ 0.157684 27.63%

2032 $ 0.165568 34.01%

2033 $ 0.173847 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2034 $ 0.182539 47.75%

2035 $ 0.191666 55.13%

2036 $ 0.201249 62.89%

2037 $ 0.211312 71.03%

2038 $ 0.221878 79.59%

2039 $ 0.232971 88.56%

2040 $ 0.244620 97.99%

2050 $ 0.398461 222.51% לטווח קצר Power Protocol תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה March 7, 2026(הַיוֹם) $ 0.12355 0.00%

March 8, 2026(מחר) $ 0.123566 0.01%

March 14, 2026(השבוע) $ 0.123668 0.10%

April 6, 2026(30 ימים) $ 0.124057 0.41% Power Protocol (POWER) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPOWERב March 7, 2026(הַיוֹם) , הוא $0.12355 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Power Protocol (POWER) תחזית מחירים למחר עבור March 8, 2026(מחר), תחזית המחירים עבורPOWER , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.123566 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Power Protocol (POWER) תחזית מחירים להשבוע לפיMarch 14, 2026(השבוע) , תחזית המחיר עבורPOWER , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.123668 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Power Protocol (POWER) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPOWER הוא $0.124057 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Power Protocol מחיר נוכחי $ 0.12355$ 0.12355 $ 0.12355 שינוי מחיר (24 שעות) -13.53% שווי שוק $ 25.96M$ 25.96M $ 25.96M אספקת מחזור 210.00M 210.00M 210.00M נפח (24 שעות) $ 841.80K$ 841.80K $ 841.80K נפח (24 שעות) -- המחיר POWER העדכני הוא $ 0.12355. יש לו שינוי של -13.53% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 841.80Kב 24 שעות. בנוסף, POWER יש כמות במעגל של 210.00M ושווי שוק כולל של $ 25.96M. צפה POWER במחיר חי

Power Protocol מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPower Protocolדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPower Protocol הוא 0.1236USD. היצע במחזור של Power Protocol(POWER) הוא 0.00 POWER , מה שמעניק לו שווי שוק של $25.96M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.11% $ -0.016770 $ 0.15641 $ 0.11803

7 ימים -0.91% $ -1.3261 $ 2.6593 $ 0.11803

30 ימים -0.35% $ -0.06736 $ 2.6593 $ 0.11803 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Power Protocol הראה תנועת מחירים של $-0.016770 , המשקפת -0.11% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Power Protocol נסחר בשיא של $2.6593 ושפל של $0.11803 . נרשם שינוי במחיר של -0.91% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPOWER הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Power Protocol חווה -0.35% שינוי, המשקף בערך $-0.06736 לערכו. זה מצביע על כך ש POWER עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Power Protocol המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה POWER בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Power Protocol (POWER) מודול חיזוי מחיר עובד? Power Protocol מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של POWERעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPower Protocol לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של POWER , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Power Protocol. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPOWER . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPOWER כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Power Protocol.

מדוע POWER חיזוי מחירים חשוב?

POWER תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

