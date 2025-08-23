עוד על POR

PortugalNationalTeam סֵמֶל

PortugalNationalTeam מְחִיר(POR)

1 POR ל USDמחיר חי:

$0.8624
$0.8624$0.8624
-3.35%1D
USD
PortugalNationalTeam (POR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:54:43 (UTC+8)

PortugalNationalTeam (POR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.8544
$ 0.8544$ 0.8544
24 שעות נמוך
$ 0.9019
$ 0.9019$ 0.9019
גבוה 24 שעות

$ 0.8544
$ 0.8544$ 0.8544

$ 0.9019
$ 0.9019$ 0.9019

$ 7.238832958419752
$ 7.238832958419752$ 7.238832958419752

$ 0.2656811220211176
$ 0.2656811220211176$ 0.2656811220211176

+0.45%

-3.35%

-6.29%

-6.29%

PortugalNationalTeam (POR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.8624. במהלך 24 השעות האחרונות, POR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.8544 לבין שיא של $ 0.9019, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.238832958419752, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.2656811220211176.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POR השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -3.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PortugalNationalTeam (POR) מידע שוק

No.1475

$ 4.42M
$ 4.42M$ 4.42M

$ 23.79K
$ 23.79K$ 23.79K

$ 17.19M
$ 17.19M$ 17.19M

5.13M
5.13M 5.13M

19,930,000
19,930,000 19,930,000

CHZ

שווי השוק הנוכחי של PortugalNationalTeam הוא $ 4.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 23.79K. ההיצע במחזור של POR הוא 5.13M, עם היצע כולל של 19930000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.19M.

PortugalNationalTeam (POR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של PortugalNationalTeamהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.029892-3.35%
30 ימים$ +0.057+7.07%
60 ימים$ -0.0293-3.29%
90 ימים$ -0.0909-9.54%
PortugalNationalTeam שינוי מחיר היום

היום,POR רשם שינוי של $ -0.029892 (-3.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

PortugalNationalTeam שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.057 (+7.07%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

PortugalNationalTeam שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,POR ראה שינוי של $ -0.0293 (-3.29%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

PortugalNationalTeam שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0909 (-9.54%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PortugalNationalTeam (POR)?

בדוק את PortugalNationalTeam עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPortugalNationalTeam (POR)

One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

PortugalNationalTeam זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PortugalNationalTeamההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPOR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PortugalNationalTeamאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPortugalNationalTeam לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PortugalNationalTeamתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PortugalNationalTeam (POR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PortugalNationalTeam (POR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PortugalNationalTeam.

בדוק את PortugalNationalTeam תחזית המחיר עכשיו‏!

PortugalNationalTeam (POR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PortugalNationalTeam (POR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PortugalNationalTeam (POR)

מחפש איך לקנותPortugalNationalTeam? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PortugalNationalTeamב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

POR למטבעות מקומיים

1 PortugalNationalTeam(POR) ל VND
22,694.056
1 PortugalNationalTeam(POR) ל AUD
A$1.319472
1 PortugalNationalTeam(POR) ל GBP
0.638176
1 PortugalNationalTeam(POR) ל EUR
0.73304
1 PortugalNationalTeam(POR) ל USD
$0.8624
1 PortugalNationalTeam(POR) ל MYR
RM3.62208
1 PortugalNationalTeam(POR) ל TRY
35.349776
1 PortugalNationalTeam(POR) ל JPY
¥126.7728
1 PortugalNationalTeam(POR) ל ARS
ARS$1,146.802272
1 PortugalNationalTeam(POR) ל RUB
69.716416
1 PortugalNationalTeam(POR) ל INR
75.485872
1 PortugalNationalTeam(POR) ל IDR
Rp13,909.675472
1 PortugalNationalTeam(POR) ל KRW
1,197.770112
1 PortugalNationalTeam(POR) ל PHP
48.846336
1 PortugalNationalTeam(POR) ל EGP
￡E.41.835024
1 PortugalNationalTeam(POR) ל BRL
R$4.674208
1 PortugalNationalTeam(POR) ל CAD
C$1.190112
1 PortugalNationalTeam(POR) ל BDT
104.919584
1 PortugalNationalTeam(POR) ל NGN
1,318.65272
1 PortugalNationalTeam(POR) ל COP
$3,449.6
1 PortugalNationalTeam(POR) ל ZAR
R.15.13512
1 PortugalNationalTeam(POR) ל UAH
35.74648
1 PortugalNationalTeam(POR) ל VES
Bs120.736
1 PortugalNationalTeam(POR) ל CLP
$827.904
1 PortugalNationalTeam(POR) ל PKR
Rs244.507648
1 PortugalNationalTeam(POR) ל KZT
461.418496
1 PortugalNationalTeam(POR) ל THB
฿27.959008
1 PortugalNationalTeam(POR) ל TWD
NT$26.285952
1 PortugalNationalTeam(POR) ל AED
د.إ3.165008
1 PortugalNationalTeam(POR) ל CHF
Fr0.68992
1 PortugalNationalTeam(POR) ל HKD
HK$6.735344
1 PortugalNationalTeam(POR) ל AMD
֏330.161216
1 PortugalNationalTeam(POR) ל MAD
.د.م7.7616
1 PortugalNationalTeam(POR) ל MXN
$16.023392
1 PortugalNationalTeam(POR) ל SAR
ريال3.234
1 PortugalNationalTeam(POR) ל PLN
3.130512
1 PortugalNationalTeam(POR) ל RON
лв3.716944
1 PortugalNationalTeam(POR) ל SEK
kr8.201424
1 PortugalNationalTeam(POR) ל BGN
лв1.440208
1 PortugalNationalTeam(POR) ל HUF
Ft292.629568
1 PortugalNationalTeam(POR) ל CZK
18.06728
1 PortugalNationalTeam(POR) ל KWD
د.ك0.263032
1 PortugalNationalTeam(POR) ל ILS
2.906288
1 PortugalNationalTeam(POR) ל AOA
Kz786.137968
1 PortugalNationalTeam(POR) ל BHD
.د.ب0.3251248
1 PortugalNationalTeam(POR) ל BMD
$0.8624
1 PortugalNationalTeam(POR) ל DKK
kr5.493488
1 PortugalNationalTeam(POR) ל HNL
L22.577632
1 PortugalNationalTeam(POR) ל MUR
39.359936
1 PortugalNationalTeam(POR) ל NAD
$15.117872
1 PortugalNationalTeam(POR) ל NOK
kr8.684368
1 PortugalNationalTeam(POR) ל NZD
$1.46608
1 PortugalNationalTeam(POR) ל PAB
B/.0.8624
1 PortugalNationalTeam(POR) ל PGK
K3.639328
1 PortugalNationalTeam(POR) ל QAR
ر.ق3.130512
1 PortugalNationalTeam(POR) ל RSD
дин.86.274496

PortugalNationalTeam מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PortugalNationalTeam, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרPortugalNationalTeam הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PortugalNationalTeam

כמה שווה PortugalNationalTeam (POR) היום?
החי PORהמחיר ב USD הוא 0.8624 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POR ל USD?
המחיר הנוכחי של POR ל USD הוא $ 0.8624. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PortugalNationalTeam?
שווי השוק של POR הוא $ 4.42M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POR?
ההיצע במחזור של POR הוא 5.13M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POR?
‏‏POR השיג מחיר שיא (ATH) של 7.238832958419752 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POR?
POR ‏‏רשם מחירATL של 0.2656811220211176 USD.
מהו נפח המסחר של POR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POR הוא $ 23.79K USD.
האם POR יעלה השנה?
POR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:54:43 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

