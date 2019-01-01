PortugalNationalTeam (POR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי PortugalNationalTeam (POR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

PortugalNationalTeam (POR) מידע One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. אתר רשמי: https://www.fpf.pt/pt/ סייר בלוקים: https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129 קנה PORעכשיו!

PortugalNationalTeam (POR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PortugalNationalTeam (POR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M ההיצע הכולל: $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M אספקה במחזור: $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M FDV (שווי מדולל מלא): $ 17.44M $ 17.44M $ 17.44M שיא כל הזמנים: $ 7.363 $ 7.363 $ 7.363 שפל כל הזמנים: $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 מחיר נוכחי: $ 0.8752 $ 0.8752 $ 0.8752 למידע נוסף על PortugalNationalTeam (POR) מחיר

PortugalNationalTeam (POR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PortugalNationalTeam (POR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של POR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PORהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PORטוקניומיקה, חקרו אתPORהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

PortugalNationalTeam (POR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PORעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה POR עכשיו את היסטוריית המחירים!

