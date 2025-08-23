עוד על POPCAT

POPCAT מידע על מחיר

POPCAT אתר רשמי

POPCAT טוקניומיקה

POPCAT תחזית מחיר

POPCAT היסטוריה

POPCAT מדריך קנייה

POPCATממיר מטבעות לפיאט

POPCAT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

POPCAT סֵמֶל

POPCAT מְחִיר(POPCAT)

1 POPCAT ל USDמחיר חי:

$0.269
$0.269$0.269
-4.33%1D
USD
POPCAT (POPCAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:54:35 (UTC+8)

POPCAT (POPCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.265
$ 0.265$ 0.265
24 שעות נמוך
$ 0.2986
$ 0.2986$ 0.2986
גבוה 24 שעות

$ 0.265
$ 0.265$ 0.265

$ 0.2986
$ 0.2986$ 0.2986

$ 2.067410259204997
$ 2.067410259204997$ 2.067410259204997

$ 0.000008429262052485
$ 0.000008429262052485$ 0.000008429262052485

-0.04%

-4.33%

-3.93%

-3.93%

POPCAT (POPCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.269. במהלך 24 השעות האחרונות, POPCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.265 לבין שיא של $ 0.2986, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POPCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.067410259204997, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000008429262052485.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POPCAT השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -4.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

POPCAT (POPCAT) מידע שוק

No.172

$ 263.61M
$ 263.61M$ 263.61M

$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M

$ 263.61M
$ 263.61M$ 263.61M

979.97M
979.97M 979.97M

979,973,220.96
979,973,220.96 979,973,220.96

979,973,220.96
979,973,220.96 979,973,220.96

99.99%

0.01%

SOL

שווי השוק הנוכחי של POPCAT הוא $ 263.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.51M. ההיצע במחזור של POPCAT הוא 979.97M, עם היצע כולל של 979973220.96. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 263.61M.

POPCAT (POPCAT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של POPCATהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.012175-4.33%
30 ימים$ -0.1105-29.12%
60 ימים$ +0.0145+5.69%
90 ימים$ -0.2121-44.09%
POPCAT שינוי מחיר היום

היום,POPCAT רשם שינוי של $ -0.012175 (-4.33%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

POPCAT שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1105 (-29.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

POPCAT שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,POPCAT ראה שינוי של $ +0.0145 (+5.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

POPCAT שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2121 (-44.09%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של POPCAT (POPCAT)?

בדוק את POPCAT עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPOPCAT (POPCAT)

Popcat is a meme coin on the Solana chain.

POPCAT זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול POPCATההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPOPCAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים POPCATאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPOPCAT לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

POPCATתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה POPCAT (POPCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות POPCAT (POPCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור POPCAT.

בדוק את POPCAT תחזית המחיר עכשיו‏!

POPCAT (POPCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של POPCAT (POPCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POPCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות POPCAT (POPCAT)

מחפש איך לקנותPOPCAT? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש POPCATב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

POPCAT למטבעות מקומיים

1 POPCAT(POPCAT) ל VND
7,078.735
1 POPCAT(POPCAT) ל AUD
A$0.41157
1 POPCAT(POPCAT) ל GBP
0.19906
1 POPCAT(POPCAT) ל EUR
0.22865
1 POPCAT(POPCAT) ל USD
$0.269
1 POPCAT(POPCAT) ל MYR
RM1.1298
1 POPCAT(POPCAT) ל TRY
11.02631
1 POPCAT(POPCAT) ל JPY
¥39.543
1 POPCAT(POPCAT) ל ARS
ARS$357.71082
1 POPCAT(POPCAT) ל RUB
21.74596
1 POPCAT(POPCAT) ל INR
23.54557
1 POPCAT(POPCAT) ל IDR
Rp4,338.70907
1 POPCAT(POPCAT) ל KRW
373.60872
1 POPCAT(POPCAT) ל PHP
15.23616
1 POPCAT(POPCAT) ל EGP
￡E.13.04919
1 POPCAT(POPCAT) ל BRL
R$1.45798
1 POPCAT(POPCAT) ל CAD
C$0.37122
1 POPCAT(POPCAT) ל BDT
32.72654
1 POPCAT(POPCAT) ל NGN
411.31445
1 POPCAT(POPCAT) ל COP
$1,076
1 POPCAT(POPCAT) ל ZAR
R.4.72095
1 POPCAT(POPCAT) ל UAH
11.15005
1 POPCAT(POPCAT) ל VES
Bs37.66
1 POPCAT(POPCAT) ל CLP
$258.24
1 POPCAT(POPCAT) ל PKR
Rs76.26688
1 POPCAT(POPCAT) ל KZT
143.92576
1 POPCAT(POPCAT) ל THB
฿8.72098
1 POPCAT(POPCAT) ל TWD
NT$8.19912
1 POPCAT(POPCAT) ל AED
د.إ0.98723
1 POPCAT(POPCAT) ל CHF
Fr0.2152
1 POPCAT(POPCAT) ל HKD
HK$2.10089
1 POPCAT(POPCAT) ל AMD
֏102.98396
1 POPCAT(POPCAT) ל MAD
.د.م2.421
1 POPCAT(POPCAT) ל MXN
$4.99802
1 POPCAT(POPCAT) ל SAR
ريال1.00875
1 POPCAT(POPCAT) ל PLN
0.97647
1 POPCAT(POPCAT) ל RON
лв1.15939
1 POPCAT(POPCAT) ל SEK
kr2.55819
1 POPCAT(POPCAT) ל BGN
лв0.44923
1 POPCAT(POPCAT) ל HUF
Ft91.27708
1 POPCAT(POPCAT) ל CZK
5.63555
1 POPCAT(POPCAT) ל KWD
د.ك0.082045
1 POPCAT(POPCAT) ל ILS
0.90653
1 POPCAT(POPCAT) ל AOA
Kz245.21233
1 POPCAT(POPCAT) ל BHD
.د.ب0.101413
1 POPCAT(POPCAT) ל BMD
$0.269
1 POPCAT(POPCAT) ל DKK
kr1.71353
1 POPCAT(POPCAT) ל HNL
L7.04242
1 POPCAT(POPCAT) ל MUR
12.27716
1 POPCAT(POPCAT) ל NAD
$4.71557
1 POPCAT(POPCAT) ל NOK
kr2.70883
1 POPCAT(POPCAT) ל NZD
$0.4573
1 POPCAT(POPCAT) ל PAB
B/.0.269
1 POPCAT(POPCAT) ל PGK
K1.13518
1 POPCAT(POPCAT) ל QAR
ر.ق0.97647
1 POPCAT(POPCAT) ל RSD
дин.26.91076

POPCAT מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של POPCAT, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרPOPCAT הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על POPCAT

כמה שווה POPCAT (POPCAT) היום?
החי POPCATהמחיר ב USD הוא 0.269 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POPCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של POPCAT ל USD הוא $ 0.269. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של POPCAT?
שווי השוק של POPCAT הוא $ 263.61M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POPCAT?
ההיצע במחזור של POPCAT הוא 979.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POPCAT?
‏‏POPCAT השיג מחיר שיא (ATH) של 2.067410259204997 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POPCAT?
POPCAT ‏‏רשם מחירATL של 0.000008429262052485 USD.
מהו נפח המסחר של POPCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POPCAT הוא $ 5.51M USD.
האם POPCAT יעלה השנה?
POPCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POPCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:54:35 (UTC+8)

POPCAT (POPCAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

POPCAT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

POPCAT
POPCAT
USD
USD

1 POPCAT = 0.269 USD

מסחרPOPCAT

USDCPOPCAT
$0.2692
$0.2692$0.2692
-4.22%
USDTPOPCAT
$0.269
$0.269$0.269
-4.30%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד