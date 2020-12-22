עוד על POND

POND מידע על מחיר

POND מסמך לבן

POND אתר רשמי

POND טוקניומיקה

POND תחזית מחיר

POND היסטוריה

POND מדריך קנייה

PONDממיר מטבעות לפיאט

POND ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Marlin POND סֵמֶל

Marlin POND מְחִיר(POND)

1 POND ל USDמחיר חי:

$0.008945
$0.008945$0.008945
-3.02%1D
USD
Marlin POND (POND) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:54:28 (UTC+8)

Marlin POND (POND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.008891
$ 0.008891$ 0.008891
24 שעות נמוך
$ 0.009469
$ 0.009469$ 0.009469
גבוה 24 שעות

$ 0.008891
$ 0.008891$ 0.008891

$ 0.009469
$ 0.009469$ 0.009469

$ 0.38450229
$ 0.38450229$ 0.38450229

$ 0.006417827512672913
$ 0.006417827512672913$ 0.006417827512672913

-0.19%

-3.02%

-13.38%

-13.38%

Marlin POND (POND) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.008947. במהלך 24 השעות האחרונות, POND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.008891 לבין שיא של $ 0.009469, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PONDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.38450229, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006417827512672913.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POND השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -3.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Marlin POND (POND) מידע שוק

No.459

$ 73.37M
$ 73.37M$ 73.37M

$ 557.66K
$ 557.66K$ 557.66K

$ 89.47M
$ 89.47M$ 89.47M

8.20B
8.20B 8.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2020-12-22 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Marlin POND הוא $ 73.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 557.66K. ההיצע במחזור של POND הוא 8.20B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.47M.

Marlin POND (POND) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Marlin PONDהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00027855-3.02%
30 ימים$ -0.00005-0.56%
60 ימים$ +0.001503+20.19%
90 ימים$ -0.001698-15.96%
Marlin POND שינוי מחיר היום

היום,POND רשם שינוי של $ -0.00027855 (-3.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Marlin POND שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00005 (-0.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Marlin POND שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,POND ראה שינוי של $ +0.001503 (+20.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Marlin POND שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001698 (-15.96%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Marlin POND (POND)?

בדוק את Marlin POND עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMarlin POND (POND)

Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0

Marlin POND זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Marlin PONDההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPOND את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Marlin PONDאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMarlin POND לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Marlin PONDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Marlin POND (POND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Marlin POND (POND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Marlin POND.

בדוק את Marlin POND תחזית המחיר עכשיו‏!

Marlin POND (POND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Marlin POND (POND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Marlin POND (POND)

מחפש איך לקנותMarlin POND? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Marlin PONDב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

POND למטבעות מקומיים

1 Marlin POND(POND) ל VND
235.440305
1 Marlin POND(POND) ל AUD
A$0.01368891
1 Marlin POND(POND) ל GBP
0.00662078
1 Marlin POND(POND) ל EUR
0.00760495
1 Marlin POND(POND) ל USD
$0.008947
1 Marlin POND(POND) ל MYR
RM0.0375774
1 Marlin POND(POND) ל TRY
0.36673753
1 Marlin POND(POND) ל JPY
¥1.315209
1 Marlin POND(POND) ל ARS
ARS$11.89754166
1 Marlin POND(POND) ל RUB
0.72327548
1 Marlin POND(POND) ל INR
0.78313091
1 Marlin POND(POND) ל IDR
Rp144.30643141
1 Marlin POND(POND) ל KRW
12.42630936
1 Marlin POND(POND) ל PHP
0.50675808
1 Marlin POND(POND) ל EGP
￡E.0.43401897
1 Marlin POND(POND) ל BRL
R$0.04849274
1 Marlin POND(POND) ל CAD
C$0.01234686
1 Marlin POND(POND) ל BDT
1.08849202
1 Marlin POND(POND) ל NGN
13.68041035
1 Marlin POND(POND) ל COP
$35.788
1 Marlin POND(POND) ל ZAR
R.0.15701985
1 Marlin POND(POND) ל UAH
0.37085315
1 Marlin POND(POND) ל VES
Bs1.25258
1 Marlin POND(POND) ל CLP
$8.58912
1 Marlin POND(POND) ל PKR
Rs2.53665344
1 Marlin POND(POND) ל KZT
4.78700288
1 Marlin POND(POND) ל THB
฿0.29006174
1 Marlin POND(POND) ל TWD
NT$0.27270456
1 Marlin POND(POND) ל AED
د.إ0.03283549
1 Marlin POND(POND) ל CHF
Fr0.0071576
1 Marlin POND(POND) ל HKD
HK$0.06987607
1 Marlin POND(POND) ל AMD
֏3.42526948
1 Marlin POND(POND) ל MAD
.د.م0.080523
1 Marlin POND(POND) ל MXN
$0.16623526
1 Marlin POND(POND) ל SAR
ريال0.03355125
1 Marlin POND(POND) ל PLN
0.03247761
1 Marlin POND(POND) ל RON
лв0.03856157
1 Marlin POND(POND) ל SEK
kr0.08508597
1 Marlin POND(POND) ל BGN
лв0.01494149
1 Marlin POND(POND) ל HUF
Ft3.03589604
1 Marlin POND(POND) ל CZK
0.18743965
1 Marlin POND(POND) ל KWD
د.ك0.002728835
1 Marlin POND(POND) ל ILS
0.03015139
1 Marlin POND(POND) ל AOA
Kz8.15581679
1 Marlin POND(POND) ל BHD
.د.ب0.003373019
1 Marlin POND(POND) ל BMD
$0.008947
1 Marlin POND(POND) ל DKK
kr0.05699239
1 Marlin POND(POND) ל HNL
L0.23423246
1 Marlin POND(POND) ל MUR
0.40834108
1 Marlin POND(POND) ל NAD
$0.15684091
1 Marlin POND(POND) ל NOK
kr0.09009629
1 Marlin POND(POND) ל NZD
$0.0152099
1 Marlin POND(POND) ל PAB
B/.0.008947
1 Marlin POND(POND) ל PGK
K0.03775634
1 Marlin POND(POND) ל QAR
ر.ق0.03247761
1 Marlin POND(POND) ל RSD
дин.0.89505788

Marlin POND מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Marlin POND, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMarlin POND הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Marlin POND

כמה שווה Marlin POND (POND) היום?
החי PONDהמחיר ב USD הוא 0.008947 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POND ל USD?
המחיר הנוכחי של POND ל USD הוא $ 0.008947. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Marlin POND?
שווי השוק של POND הוא $ 73.37M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POND?
ההיצע במחזור של POND הוא 8.20B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POND?
‏‏POND השיג מחיר שיא (ATH) של 0.38450229 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POND?
POND ‏‏רשם מחירATL של 0.006417827512672913 USD.
מהו נפח המסחר של POND?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POND הוא $ 557.66K USD.
האם POND יעלה השנה?
POND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:54:28 (UTC+8)

Marlin POND (POND) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

POND-ל-USD מחשבון

סְכוּם

POND
POND
USD
USD

1 POND = 0.008947 USD

מסחרPOND

USDTPOND
$0.008945
$0.008945$0.008945
-3.03%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד