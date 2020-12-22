Marlin POND (POND) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.008947. במהלך 24 השעות האחרונות, POND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.008891 לבין שיא של $ 0.009469, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PONDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.38450229, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006417827512672913.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, POND השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -3.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Marlin POND (POND) מידע שוק
No.459
$ 73.37M
$ 73.37M$ 73.37M
$ 557.66K
$ 557.66K$ 557.66K
$ 89.47M
$ 89.47M$ 89.47M
8.20B
8.20B 8.20B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
2020-12-22 00:00:00
ETH
שווי השוק הנוכחי של Marlin POND הוא $ 73.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 557.66K. ההיצע במחזור של POND הוא 8.20B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.47M.
Marlin POND (POND) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Marlin PONDהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00027855
-3.02%
30 ימים
$ -0.00005
-0.56%
60 ימים
$ +0.001503
+20.19%
90 ימים
$ -0.001698
-15.96%
Marlin POND שינוי מחיר היום
היום,POND רשם שינוי של $ -0.00027855 (-3.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Marlin POND שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00005 (-0.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Marlin POND שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,POND ראה שינוי של $ +0.001503 (+20.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Marlin POND שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001698 (-15.96%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Marlin POND (POND)?
Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0
Marlin POND זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Marlin PONDההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקPOND את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Marlin PONDאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMarlin POND לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Marlin PONDתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Marlin POND (POND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Marlin POND (POND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Marlin POND.
הבנת הטוקנומיקה של Marlin POND (POND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Marlin POND (POND)
מחפש איך לקנותMarlin POND? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Marlin PONDב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.