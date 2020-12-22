Marlin POND (POND) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Marlin POND (POND), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Marlin POND (POND) מידע Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0 אתר רשמי: https://www.marlin.org מסמך לבן: https://docs.marlin.org סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x57b946008913b82e4df85f501cbaed910e58d26c קנה PONDעכשיו!

Marlin POND (POND) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Marlin POND (POND), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 75.89M $ 75.89M $ 75.89M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 8.20B $ 8.20B $ 8.20B FDV (שווי מדולל מלא): $ 92.54M $ 92.54M $ 92.54M שיא כל הזמנים: $ 0.308957 $ 0.308957 $ 0.308957 שפל כל הזמנים: $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 מחיר נוכחי: $ 0.009254 $ 0.009254 $ 0.009254 למידע נוסף על Marlin POND (POND) מחיר

Marlin POND (POND) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Marlin POND (POND) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של POND אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PONDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PONDטוקניומיקה, חקרו אתPONDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

מעוניין להוסיף את Marlin POND (POND) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת POND, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

Marlin POND (POND) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PONDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה POND עכשיו את היסטוריית המחירים!

POND חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן POND עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו POND משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PONDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

