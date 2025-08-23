Primex Finance (PMX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001471. במהלך 24 השעות האחרונות, PMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001408 לבין שיא של $ 0.001541, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1470065451318929, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001269341594771277.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PMX השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, +0.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Primex Finance (PMX) מידע שוק
No.2894
$ 104.27K
$ 37.41K
$ 1.47M
70.88M
1,000,000,000
1,000,000,000
7.08%
BASE
שווי השוק הנוכחי של Primex Finance הוא $ 104.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 37.41K. ההיצע במחזור של PMX הוא 70.88M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.47M.
Primex Finance (PMX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Primex Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00000997
+0.68%
30 ימים
$ -0.000091
-5.83%
60 ימים
$ -0.001947
-56.97%
90 ימים
$ -0.002536
-63.29%
Primex Finance שינוי מחיר היום
היום,PMX רשם שינוי של $ +0.00000997 (+0.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Primex Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000091 (-5.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Primex Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PMX ראה שינוי של $ -0.001947 (-56.97%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Primex Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002536 (-63.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.
Primex Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Primex Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקPMX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Primex Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPrimex Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Primex Financeתחזית מחיר (USD)
הבנת הטוקנומיקה של Primex Finance (PMX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PMX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Primex Finance (PMX)
מחפש איך לקנותPrimex Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Primex Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.