Primex Finance סֵמֶל

Primex Finance מְחִיר(PMX)

1 PMX ל USDמחיר חי:

$0.001476
$0.001476$0.001476
+0.68%1D
USD
Primex Finance (PMX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:53:58 (UTC+8)

Primex Finance (PMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001408
$ 0.001408$ 0.001408
24 שעות נמוך
$ 0.001541
$ 0.001541$ 0.001541
גבוה 24 שעות

$ 0.001408
$ 0.001408$ 0.001408

$ 0.001541
$ 0.001541$ 0.001541

$ 0.1470065451318929
$ 0.1470065451318929$ 0.1470065451318929

$ 0.001269341594771277
$ 0.001269341594771277$ 0.001269341594771277

+0.54%

+0.68%

+9.36%

+9.36%

Primex Finance (PMX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001471. במהלך 24 השעות האחרונות, PMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001408 לבין שיא של $ 0.001541, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1470065451318929, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001269341594771277.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PMX השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, +0.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Primex Finance (PMX) מידע שוק

No.2894

$ 104.27K
$ 104.27K$ 104.27K

$ 37.41K
$ 37.41K$ 37.41K

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

70.88M
70.88M 70.88M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

7.08%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Primex Finance הוא $ 104.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 37.41K. ההיצע במחזור של PMX הוא 70.88M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.47M.

Primex Finance (PMX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Primex Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000997+0.68%
30 ימים$ -0.000091-5.83%
60 ימים$ -0.001947-56.97%
90 ימים$ -0.002536-63.29%
Primex Finance שינוי מחיר היום

היום,PMX רשם שינוי של $ +0.00000997 (+0.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Primex Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000091 (-5.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Primex Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PMX ראה שינוי של $ -0.001947 (-56.97%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Primex Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002536 (-63.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Primex Finance (PMX)?

בדוק את Primex Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPrimex Finance (PMX)

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

Primex Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPMX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Primex Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPrimex Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Primex Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Primex Finance (PMX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Primex Finance (PMX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Primex Finance.

בדוק את Primex Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Primex Finance (PMX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Primex Finance (PMX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PMX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Primex Finance (PMX)

מחפש איך לקנותPrimex Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Primex Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PMX למטבעות מקומיים

Primex Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Primex Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPrimex Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Primex Finance

כמה שווה Primex Finance (PMX) היום?
החי PMXהמחיר ב USD הוא 0.001471 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PMX ל USD?
המחיר הנוכחי של PMX ל USD הוא $ 0.001471. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Primex Finance?
שווי השוק של PMX הוא $ 104.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PMX?
ההיצע במחזור של PMX הוא 70.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PMX?
‏‏PMX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1470065451318929 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PMX?
PMX ‏‏רשם מחירATL של 0.001269341594771277 USD.
מהו נפח המסחר של PMX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PMX הוא $ 37.41K USD.
האם PMX יעלה השנה?
PMX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PMX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:53:58 (UTC+8)

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PMX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PMX
PMX
USD
USD

1 PMX = 0.001471 USD

מסחרPMX

USDTPMX
$0.001476
$0.001476$0.001476
+0.68%

