מה זהPrimex Finance (PMX)

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

Primex Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Primex Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקPMX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Primex Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPrimex Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Primex Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Primex Finance (PMX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Primex Finance (PMX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Primex Finance.

בדוק את Primex Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Primex Finance (PMX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Primex Finance (PMX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PMX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Primex Finance (PMX)

מחפש איך לקנותPrimex Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Primex Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PMX למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Primex Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Primex Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Primex Finance כמה שווה Primex Finance (PMX) היום? החי PMXהמחיר ב USD הוא 0.001471 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי PMX ל USD? $ 0.001471 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של PMX ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Primex Finance? שווי השוק של PMX הוא $ 104.27K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של PMX? ההיצע במחזור של PMX הוא 70.88M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PMX? ‏‏PMX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1470065451318929 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PMX? PMX ‏‏רשם מחירATL של 0.001269341594771277 USD . מהו נפח המסחר של PMX? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PMX הוא $ 37.41K USD . האם PMX יעלה השנה? PMX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PMX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

