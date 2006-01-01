Plume Network (PLUME) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Plume Network (PLUME), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Plume Network (PLUME) מידע Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets. אתר רשמי: https://plume.org מסמך לבן: https://docs.plume.org/plume סייר בלוקים: https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1 קנה PLUMEעכשיו!

Plume Network (PLUME) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Plume Network (PLUME), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 219.31M $ 219.31M $ 219.31M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B FDV (שווי מדולל מלא): $ 827.60M $ 827.60M $ 827.60M שיא כל הזמנים: $ 0.24793 $ 0.24793 $ 0.24793 שפל כל הזמנים: $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 מחיר נוכחי: $ 0.08276 $ 0.08276 $ 0.08276 למידע נוסף על Plume Network (PLUME) מחיר

Plume Network (PLUME) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Plume Network (PLUME) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PLUME אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PLUMEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PLUMEטוקניומיקה, חקרו אתPLUMEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PLUME מעוניין להוסיף את Plume Network (PLUME) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PLUME, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PLUME ב-MEXC עכשיו!

Plume Network (PLUME) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PLUMEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PLUME עכשיו את היסטוריית המחירים!

PLUME חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PLUME עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PLUME משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PLUMEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

