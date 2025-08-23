עוד על PIVX

PIVX סֵמֶל

PIVX מְחִיר(PIVX)

1 PIVX ל USDמחיר חי:

$0.1359
$0.1359$0.1359
-7.29%1D
USD
PIVX (PIVX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:53:32 (UTC+8)

PIVX (PIVX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1344
$ 0.1344$ 0.1344
24 שעות נמוך
$ 0.1525
$ 0.1525$ 0.1525
גבוה 24 שעות

$ 0.1344
$ 0.1344$ 0.1344

$ 0.1525
$ 0.1525$ 0.1525

$ 14.558699607849121
$ 14.558699607849121$ 14.558699607849121

$ 0.000421967008151114
$ 0.000421967008151114$ 0.000421967008151114

+0.36%

-7.29%

-4.70%

-4.70%

PIVX (PIVX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1359. במהלך 24 השעות האחרונות, PIVX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1344 לבין שיא של $ 0.1525, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIVXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.558699607849121, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000421967008151114.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIVX השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -7.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PIVX (PIVX) מידע שוק

No.1035

$ 13.01M
$ 13.01M$ 13.01M

$ 327.85K
$ 327.85K$ 327.85K

$ 13.01M
$ 13.01M$ 13.01M

95.70M
95.70M 95.70M

95,703,526.8813894
95,703,526.8813894 95,703,526.8813894

PIVX

שווי השוק הנוכחי של PIVX הוא $ 13.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 327.85K. ההיצע במחזור של PIVX הוא 95.70M, עם היצע כולל של 95703526.8813894. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.01M.

PIVX (PIVX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של PIVXהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.010686-7.29%
30 ימים$ -0.0166-10.89%
60 ימים$ +0.0151+12.50%
90 ימים$ -0.0183-11.87%
PIVX שינוי מחיר היום

היום,PIVX רשם שינוי של $ -0.010686 (-7.29%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

PIVX שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0166 (-10.89%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

PIVX שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PIVX ראה שינוי של $ +0.0151 (+12.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

PIVX שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0183 (-11.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PIVX (PIVX)?

בדוק את PIVX עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPIVX (PIVX)

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

PIVX זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PIVXההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPIVX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PIVXאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPIVX לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PIVXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PIVX (PIVX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PIVX (PIVX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PIVX.

בדוק את PIVX תחזית המחיר עכשיו‏!

PIVX (PIVX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PIVX (PIVX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PIVX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PIVX (PIVX)

מחפש איך לקנותPIVX? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PIVXב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PIVX למטבעות מקומיים

1 PIVX(PIVX) ל VND
3,576.2085
1 PIVX(PIVX) ל AUD
A$0.207927
1 PIVX(PIVX) ל GBP
0.100566
1 PIVX(PIVX) ל EUR
0.115515
1 PIVX(PIVX) ל USD
$0.1359
1 PIVX(PIVX) ל MYR
RM0.57078
1 PIVX(PIVX) ל TRY
5.570541
1 PIVX(PIVX) ל JPY
¥19.9773
1 PIVX(PIVX) ל ARS
ARS$180.717102
1 PIVX(PIVX) ל RUB
10.986156
1 PIVX(PIVX) ל INR
11.895327
1 PIVX(PIVX) ל IDR
Rp2,191.935177
1 PIVX(PIVX) ל KRW
188.748792
1 PIVX(PIVX) ל PHP
7.697376
1 PIVX(PIVX) ל EGP
￡E.6.592509
1 PIVX(PIVX) ל BRL
R$0.736578
1 PIVX(PIVX) ל CAD
C$0.187542
1 PIVX(PIVX) ל BDT
16.533594
1 PIVX(PIVX) ל NGN
207.797895
1 PIVX(PIVX) ל COP
$543.6
1 PIVX(PIVX) ל ZAR
R.2.385045
1 PIVX(PIVX) ל UAH
5.633055
1 PIVX(PIVX) ל VES
Bs19.026
1 PIVX(PIVX) ל CLP
$130.464
1 PIVX(PIVX) ל PKR
Rs38.530368
1 PIVX(PIVX) ל KZT
72.711936
1 PIVX(PIVX) ל THB
฿4.405878
1 PIVX(PIVX) ל TWD
NT$4.142232
1 PIVX(PIVX) ל AED
د.إ0.498753
1 PIVX(PIVX) ל CHF
Fr0.10872
1 PIVX(PIVX) ל HKD
HK$1.061379
1 PIVX(PIVX) ל AMD
֏52.027956
1 PIVX(PIVX) ל MAD
.د.م1.2231
1 PIVX(PIVX) ל MXN
$2.525022
1 PIVX(PIVX) ל SAR
ريال0.509625
1 PIVX(PIVX) ל PLN
0.493317
1 PIVX(PIVX) ל RON
лв0.585729
1 PIVX(PIVX) ל SEK
kr1.292409
1 PIVX(PIVX) ל BGN
лв0.226953
1 PIVX(PIVX) ל HUF
Ft46.113588
1 PIVX(PIVX) ל CZK
2.847105
1 PIVX(PIVX) ל KWD
د.ك0.0414495
1 PIVX(PIVX) ל ILS
0.457983
1 PIVX(PIVX) ל AOA
Kz123.882363
1 PIVX(PIVX) ל BHD
.د.ب0.0512343
1 PIVX(PIVX) ל BMD
$0.1359
1 PIVX(PIVX) ל DKK
kr0.865683
1 PIVX(PIVX) ל HNL
L3.557862
1 PIVX(PIVX) ל MUR
6.202476
1 PIVX(PIVX) ל NAD
$2.382327
1 PIVX(PIVX) ל NOK
kr1.368513
1 PIVX(PIVX) ל NZD
$0.23103
1 PIVX(PIVX) ל PAB
B/.0.1359
1 PIVX(PIVX) ל PGK
K0.573498
1 PIVX(PIVX) ל QAR
ر.ق0.493317
1 PIVX(PIVX) ל RSD
дин.13.595436

PIVX מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PIVX, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPIVX הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PIVX

כמה שווה PIVX (PIVX) היום?
החי PIVXהמחיר ב USD הוא 0.1359 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PIVX ל USD?
המחיר הנוכחי של PIVX ל USD הוא $ 0.1359. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PIVX?
שווי השוק של PIVX הוא $ 13.01M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PIVX?
ההיצע במחזור של PIVX הוא 95.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PIVX?
‏‏PIVX השיג מחיר שיא (ATH) של 14.558699607849121 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PIVX?
PIVX ‏‏רשם מחירATL של 0.000421967008151114 USD.
מהו נפח המסחר של PIVX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PIVX הוא $ 327.85K USD.
האם PIVX יעלה השנה?
PIVX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PIVX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:53:32 (UTC+8)

PIVX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PIVX
PIVX
USD
USD

1 PIVX = 0.1359 USD

