PIVX

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

שֵׁםPIVX

דירוגNo.1045

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)%2,11

אספקת מחזור96.345.607,66845876

מקסימום היצע0

אספקה כוללת96.345.607,66845876

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים14.558699607849121,2018-01-23

המחיר הנמוך ביותר0.000421967008151114,2016-02-16

בלוקצ'יין ציבוריPIVX

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

PIVX/USDT
PIVX
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (PIVX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
מידע
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
PIVX/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (PIVX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
