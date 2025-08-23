עוד על PHOTO

Seed.Photo סֵמֶל

Seed.Photo מְחִיר(PHOTO)

$1.5048
+10.64%1D
USD
Seed.Photo (PHOTO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:04:34 (UTC+8)

Seed.Photo (PHOTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.33%

+10.64%

+36.75%

+36.75%

Seed.Photo (PHOTO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.5048. במהלך 24 השעות האחרונות, PHOTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.2816 לבין שיא של $ 1.513, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHOTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.056992179446309, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.47730885327562134.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHOTO השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, +10.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+36.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Seed.Photo (PHOTO) מידע שוק

No.3712

BSC

שווי השוק הנוכחי של Seed.Photo הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 166.47K. ההיצע במחזור של PHOTO הוא 0.00, עם היצע כולל של 1826000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.75B.

Seed.Photo (PHOTO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Seed.Photoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.144713+10.64%
30 ימים$ +0.4708+45.53%
60 ימים$ +0.6048+67.20%
90 ימים$ +0.5758+61.98%
Seed.Photo שינוי מחיר היום

היום,PHOTO רשם שינוי של $ +0.144713 (+10.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Seed.Photo שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.4708 (+45.53%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Seed.Photo שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PHOTO ראה שינוי של $ +0.6048 (+67.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Seed.Photo שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.5758 (+61.98%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Seed.Photo (PHOTO)?

בדוק את Seed.Photo עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSeed.Photo (PHOTO)

SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space.

Seed.Photo זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Seed.Photoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPHOTO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Seed.Photoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSeed.Photo לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Seed.Photoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Seed.Photo (PHOTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Seed.Photo (PHOTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Seed.Photo.

בדוק את Seed.Photo תחזית המחיר עכשיו‏!

Seed.Photo (PHOTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Seed.Photo (PHOTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PHOTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Seed.Photo (PHOTO)

מחפש איך לקנותSeed.Photo? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Seed.Photoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PHOTO למטבעות מקומיים

Seed.Photo מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Seed.Photo, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרSeed.Photo הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Seed.Photo

כמה שווה Seed.Photo (PHOTO) היום?
החי PHOTOהמחיר ב USD הוא 1.5048 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PHOTO ל USD?
המחיר הנוכחי של PHOTO ל USD הוא $ 1.5048. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Seed.Photo?
שווי השוק של PHOTO הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PHOTO?
ההיצע במחזור של PHOTO הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PHOTO?
‏‏PHOTO השיג מחיר שיא (ATH) של 4.056992179446309 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PHOTO?
PHOTO ‏‏רשם מחירATL של 0.47730885327562134 USD.
מהו נפח המסחר של PHOTO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PHOTO הוא $ 166.47K USD.
האם PHOTO יעלה השנה?
PHOTO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PHOTO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:04:34 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

