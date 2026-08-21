PEPPER מחיר היום

מחיר PEPPER (PEPPER) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0000000004809, עם שינוי של 2.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEPPER ל ILS הוא ₪ 0.0000000004809 לכל PEPPER.

PEPPER כרגע מדורג במקום #3975 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 PEPPER. ב‑24 השעות האחרונות, PEPPER סחר בין ₪ 0.000000000444 (נמוך) ל ₪ 0.0000000004809 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.0000000139686274923, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.000000001889451265.

ביצועים לטווח קצר, PEPPER נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +8.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 278.66.

PEPPER (PEPPER) מידע שוק

דירוג No.3975 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 278.66₪ 278.66 ₪ 278.66 שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 4.27M₪ 4.27M ₪ 4.27M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 אספקה כוללת 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי CHZ

שווי השוק הנוכחי של PEPPER הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 278.66. ההיצע במחזור של PEPPER הוא 0.00, עם היצע כולל של 8888888888000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 4.27M.