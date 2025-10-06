PepsiCo מחיר היום

מחיר PepsiCo (PEPON) בזמן אמת היום הוא $ 149.14, עם שינוי של 0.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEPON ל USD הוא $ 149.14 לכל PEPON.

PepsiCo כרגע מדורג במקום #1686 לפי שווי שוק של $ 2.29M, עם היצע במחזור של 15.34K PEPON. ב‑24 השעות האחרונות, PEPON סחר בין $ 146.23 (נמוך) ל $ 149.49 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 156.71583734346297, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 139.61853462367836.

ביצועים לטווח קצר, PEPON נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו +3.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.23K.

PepsiCo (PEPON) מידע שוק

דירוג No.1686 שווי שוק $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M נפח (24 שעות) $ 57.23K$ 57.23K $ 57.23K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M אספקת מחזור 15.34K 15.34K 15.34K אספקה כוללת 15,344.23694215 15,344.23694215 15,344.23694215 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של PepsiCo הוא $ 2.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.23K. ההיצע במחזור של PEPON הוא 15.34K, עם היצע כולל של 15344.23694215. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.29M.