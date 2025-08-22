Pentagon Games (PEN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001883. במהלך 24 השעות האחרונות, PEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001804 לבין שיא של $ 0.001888, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.17572123813221321, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001801942213194628.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEN השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Pentagon Games (PEN) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Pentagon Games הוא $ 310.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 88.58K. ההיצע במחזור של PEN הוא 164.80M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.88M.
Pentagon Games (PEN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Pentagon Gamesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00000094
+0.05%
30 ימים
$ -0.000405
-17.71%
60 ימים
$ -0.000226
-10.72%
90 ימים
$ -0.001252
-39.94%
Pentagon Games שינוי מחיר היום
היום,PEN רשם שינוי של $ +0.00000094 (+0.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Pentagon Games שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000405 (-17.71%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Pentagon Games שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PEN ראה שינוי של $ -0.000226 (-10.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Pentagon Games שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001252 (-39.94%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pentagon Games (PEN)?
Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.
