עוד על PEN

PEN מידע על מחיר

PEN מסמך לבן

PEN אתר רשמי

PEN טוקניומיקה

PEN תחזית מחיר

PEN היסטוריה

PEN מדריך קנייה

PENממיר מטבעות לפיאט

PEN ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Pentagon Games סֵמֶל

Pentagon Games מְחִיר(PEN)

1 PEN ל USDמחיר חי:

$0.001882
$0.001882$0.001882
+0.05%1D
USD
Pentagon Games (PEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:18:58 (UTC+8)

Pentagon Games (PEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001804
$ 0.001804$ 0.001804
24 שעות נמוך
$ 0.001888
$ 0.001888$ 0.001888
גבוה 24 שעות

$ 0.001804
$ 0.001804$ 0.001804

$ 0.001888
$ 0.001888$ 0.001888

$ 0.17572123813221321
$ 0.17572123813221321$ 0.17572123813221321

$ 0.001801942213194628
$ 0.001801942213194628$ 0.001801942213194628

+0.26%

+0.05%

-7.88%

-7.88%

Pentagon Games (PEN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001883. במהלך 24 השעות האחרונות, PEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001804 לבין שיא של $ 0.001888, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.17572123813221321, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001801942213194628.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEN השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pentagon Games (PEN) מידע שוק

No.2579

$ 310.32K
$ 310.32K$ 310.32K

$ 88.58K
$ 88.58K$ 88.58K

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

164.80M
164.80M 164.80M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.48%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Pentagon Games הוא $ 310.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 88.58K. ההיצע במחזור של PEN הוא 164.80M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.88M.

Pentagon Games (PEN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Pentagon Gamesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000094+0.05%
30 ימים$ -0.000405-17.71%
60 ימים$ -0.000226-10.72%
90 ימים$ -0.001252-39.94%
Pentagon Games שינוי מחיר היום

היום,PEN רשם שינוי של $ +0.00000094 (+0.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Pentagon Games שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000405 (-17.71%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Pentagon Games שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PEN ראה שינוי של $ -0.000226 (-10.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Pentagon Games שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001252 (-39.94%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pentagon Games (PEN)?

בדוק את Pentagon Games עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPentagon Games (PEN)

Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.

Pentagon Games זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pentagon Gamesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPEN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pentagon Gamesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPentagon Games לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Pentagon Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pentagon Games (PEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pentagon Games (PEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pentagon Games.

בדוק את Pentagon Games תחזית המחיר עכשיו‏!

Pentagon Games (PEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pentagon Games (PEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pentagon Games (PEN)

מחפש איך לקנותPentagon Games? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pentagon Gamesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PEN למטבעות מקומיים

1 Pentagon Games(PEN) ל VND
49.551145
1 Pentagon Games(PEN) ל AUD
A$0.00289982
1 Pentagon Games(PEN) ל GBP
0.00139342
1 Pentagon Games(PEN) ל EUR
0.00160055
1 Pentagon Games(PEN) ל USD
$0.001883
1 Pentagon Games(PEN) ל MYR
RM0.0079086
1 Pentagon Games(PEN) ל TRY
0.07718417
1 Pentagon Games(PEN) ל JPY
¥0.276801
1 Pentagon Games(PEN) ל ARS
ARS$2.487443
1 Pentagon Games(PEN) ל RUB
0.15175097
1 Pentagon Games(PEN) ל INR
0.16489431
1 Pentagon Games(PEN) ל IDR
Rp30.37096349
1 Pentagon Games(PEN) ל KRW
2.61164568
1 Pentagon Games(PEN) ל PHP
0.10686025
1 Pentagon Games(PEN) ל EGP
￡E.0.09136316
1 Pentagon Games(PEN) ל BRL
R$0.01024352
1 Pentagon Games(PEN) ל CAD
C$0.00259854
1 Pentagon Games(PEN) ל BDT
0.22697682
1 Pentagon Games(PEN) ל NGN
2.87479493
1 Pentagon Games(PEN) ל COP
$7.532
1 Pentagon Games(PEN) ל ZAR
R.0.03300899
1 Pentagon Games(PEN) ל UAH
0.07712768
1 Pentagon Games(PEN) ל VES
Bs0.26362
1 Pentagon Games(PEN) ל CLP
$1.805797
1 Pentagon Games(PEN) ל PKR
Rs0.52951843
1 Pentagon Games(PEN) ל KZT
1.00318708
1 Pentagon Games(PEN) ל THB
฿0.06108452
1 Pentagon Games(PEN) ל TWD
NT$0.05737501
1 Pentagon Games(PEN) ל AED
د.إ0.00691061
1 Pentagon Games(PEN) ל CHF
Fr0.0015064
1 Pentagon Games(PEN) ל HKD
HK$0.01470623
1 Pentagon Games(PEN) ל AMD
֏0.71297912
1 Pentagon Games(PEN) ל MAD
.د.م0.01689051
1 Pentagon Games(PEN) ל MXN
$0.03509912
1 Pentagon Games(PEN) ל SAR
ريال0.00706125
1 Pentagon Games(PEN) ל PLN
0.00685412
1 Pentagon Games(PEN) ל RON
лв0.00813456
1 Pentagon Games(PEN) ל SEK
kr0.01792616
1 Pentagon Games(PEN) ל BGN
лв0.00314461
1 Pentagon Games(PEN) ל HUF
Ft0.63959861
1 Pentagon Games(PEN) ל CZK
0.03948651
1 Pentagon Games(PEN) ל KWD
د.ك0.000574315
1 Pentagon Games(PEN) ל ILS
0.00636454
1 Pentagon Games(PEN) ל AOA
Kz1.71648631
1 Pentagon Games(PEN) ל BHD
.د.ب0.000709891
1 Pentagon Games(PEN) ל BMD
$0.001883
1 Pentagon Games(PEN) ל DKK
kr0.01201354
1 Pentagon Games(PEN) ל HNL
L0.04882619
1 Pentagon Games(PEN) ל MUR
0.08594012
1 Pentagon Games(PEN) ל NAD
$0.03291484
1 Pentagon Games(PEN) ל NOK
kr0.01903713
1 Pentagon Games(PEN) ל NZD
$0.0032011
1 Pentagon Games(PEN) ל PAB
B/.0.001883
1 Pentagon Games(PEN) ל PGK
K0.00787094
1 Pentagon Games(PEN) ל QAR
ر.ق0.00679763
1 Pentagon Games(PEN) ל RSD
дин.0.18858245

Pentagon Games מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Pentagon Games, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPentagon Games הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pentagon Games

כמה שווה Pentagon Games (PEN) היום?
החי PENהמחיר ב USD הוא 0.001883 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEN ל USD?
המחיר הנוכחי של PEN ל USD הוא $ 0.001883. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pentagon Games?
שווי השוק של PEN הוא $ 310.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEN?
ההיצע במחזור של PEN הוא 164.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEN?
‏‏PEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.17572123813221321 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEN?
PEN ‏‏רשם מחירATL של 0.001801942213194628 USD.
מהו נפח המסחר של PEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEN הוא $ 88.58K USD.
האם PEN יעלה השנה?
PEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:18:58 (UTC+8)

Pentagon Games (PEN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PEN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PEN
PEN
USD
USD

1 PEN = 0.001883 USD

מסחרPEN

USDTPEN
$0.001882
$0.001882$0.001882
+0.05%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד