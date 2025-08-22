עוד על PBTC

Purple Bitcoin סֵמֶל

Purple Bitcoin מְחִיר(PBTC)

1 PBTC ל USDמחיר חי:

-5.09%1D
USD
Purple Bitcoin (PBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:18:36 (UTC+8)

Purple Bitcoin (PBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
$ 0.4778
$ 0.4778$ 0.4778
גבוה 24 שעות

-0.87%

-5.09%

+13.24%

+13.24%

Purple Bitcoin (PBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4259. במהלך 24 השעות האחרונות, PBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4256 לבין שיא של $ 0.4778, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2751318968681968, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.028456991217276392.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PBTC השתנה ב -0.87% במהלך השעה האחרונה, -5.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Purple Bitcoin (PBTC) מידע שוק

No.3438

SOL

שווי השוק הנוכחי של Purple Bitcoin הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 225.62K. ההיצע במחזור של PBTC הוא --, עם היצע כולל של 19312946. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.23M.

Purple Bitcoin (PBTC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Purple Bitcoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.022868-5.09%
30 ימים$ -0.0392-8.43%
60 ימים$ -0.3093-42.08%
90 ימים$ -0.0241-5.36%
Purple Bitcoin שינוי מחיר היום

היום,PBTC רשם שינוי של $ -0.022868 (-5.09%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Purple Bitcoin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0392 (-8.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Purple Bitcoin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PBTC ראה שינוי של $ -0.3093 (-42.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Purple Bitcoin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0241 (-5.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Purple Bitcoin (PBTC)?

בדוק את Purple Bitcoin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPurple Bitcoin (PBTC)

Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

Purple Bitcoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Purple Bitcoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPBTC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Purple Bitcoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPurple Bitcoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Purple Bitcoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Purple Bitcoin (PBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Purple Bitcoin (PBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Purple Bitcoin.

בדוק את Purple Bitcoin תחזית המחיר עכשיו‏!

Purple Bitcoin (PBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Purple Bitcoin (PBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Purple Bitcoin (PBTC)

מחפש איך לקנותPurple Bitcoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Purple Bitcoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PBTC למטבעות מקומיים

1 Purple Bitcoin(PBTC) ל VND
11,207.5585
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל AUD
A$0.655886
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל GBP
0.315166
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל EUR
0.362015
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל USD
$0.4259
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל MYR
RM1.78878
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל TRY
17.457641
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל JPY
¥62.6073
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל ARS
ARS$562.6139
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל RUB
34.323281
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל INR
37.296063
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל IDR
Rp6,869.353877
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל KRW
590.706264
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל PHP
24.169825
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל EGP
￡E.20.664668
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל BRL
R$2.316896
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל CAD
C$0.587742
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל BDT
51.337986
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל NGN
650.225789
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל COP
$1,703.6
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל ZAR
R.7.466027
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל UAH
17.444864
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל VES
Bs59.626
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל CLP
$408.4381
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל PKR
Rs119.767339
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל KZT
226.902484
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל THB
฿13.816196
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל TWD
NT$12.977173
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל AED
د.إ1.563053
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל CHF
Fr0.34072
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל HKD
HK$3.326279
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל AMD
֏161.262776
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל MAD
.د.م3.820323
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל MXN
$7.938776
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל SAR
ريال1.597125
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל PLN
1.550276
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל RON
лв1.839888
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל SEK
kr4.054568
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל BGN
лв0.711253
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל HUF
Ft144.665453
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל CZK
8.931123
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל KWD
د.ك0.1298995
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל ILS
1.439542
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל AOA
Kz388.237663
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל BHD
.د.ب0.1605643
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל BMD
$0.4259
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל DKK
kr2.717242
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל HNL
L11.043587
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל MUR
19.438076
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל NAD
$7.444732
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל NOK
kr4.305849
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל NZD
$0.72403
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל PAB
B/.0.4259
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל PGK
K1.780262
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל QAR
ر.ق1.537499
1 Purple Bitcoin(PBTC) ל RSD
дин.42.653885

Purple Bitcoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Purple Bitcoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPurple Bitcoin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Purple Bitcoin

כמה שווה Purple Bitcoin (PBTC) היום?
החי PBTCהמחיר ב USD הוא 0.4259 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של PBTC ל USD הוא $ 0.4259. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Purple Bitcoin?
שווי השוק של PBTC הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PBTC?
ההיצע במחזור של PBTC הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PBTC?
‏‏PBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.2751318968681968 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PBTC?
PBTC ‏‏רשם מחירATL של 0.028456991217276392 USD.
מהו נפח המסחר של PBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PBTC הוא $ 225.62K USD.
האם PBTC יעלה השנה?
PBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:18:36 (UTC+8)

Purple Bitcoin (PBTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

