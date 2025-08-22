Purple Bitcoin (PBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4259. במהלך 24 השעות האחרונות, PBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4256 לבין שיא של $ 0.4778, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2751318968681968, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.028456991217276392.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PBTC השתנה ב -0.87% במהלך השעה האחרונה, -5.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Purple Bitcoin (PBTC) מידע שוק
$ 225.62K
$ 8.23M
19,312,946
SOL
שווי השוק הנוכחי של Purple Bitcoin הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 225.62K. ההיצע במחזור של PBTC הוא --, עם היצע כולל של 19312946. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.23M.
Purple Bitcoin (PBTC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Purple Bitcoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.022868
-5.09%
30 ימים
$ -0.0392
-8.43%
60 ימים
$ -0.3093
-42.08%
90 ימים
$ -0.0241
-5.36%
Purple Bitcoin שינוי מחיר היום
היום,PBTC רשם שינוי של $ -0.022868 (-5.09%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Purple Bitcoin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0392 (-8.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Purple Bitcoin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PBTC ראה שינוי של $ -0.3093 (-42.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Purple Bitcoin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0241 (-5.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.
Purple Bitcoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Purple Bitcoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקPBTC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Purple Bitcoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPurple Bitcoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Purple Bitcoinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Purple Bitcoin (PBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Purple Bitcoin (PBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Purple Bitcoin.
הבנת הטוקנומיקה של Purple Bitcoin (PBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחפש איך לקנותPurple Bitcoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Purple Bitcoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.