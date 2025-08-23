עוד על PART

Particl סֵמֶל

Particl מְחִיר(PART)

1 PART ל USDמחיר חי:

$0.1891
$0.1891$0.1891
-0.94%1D
USD
Particl (PART) טבלת מחירים חיה
Particl (PART) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1886
$ 0.1886$ 0.1886
24 שעות נמוך
$ 0.1911
$ 0.1911$ 0.1911
גבוה 24 שעות

$ 0.1886
$ 0.1886$ 0.1886

$ 0.1911
$ 0.1911$ 0.1911

$ 52.39849853515625
$ 52.39849853515625$ 52.39849853515625

$ 0.025316718616159122
$ 0.025316718616159122$ 0.025316718616159122

-0.27%

-0.94%

+6.29%

+6.29%

Particl (PART) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1891. במהלך 24 השעות האחרונות, PART נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1886 לבין שיא של $ 0.1911, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PARTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 52.39849853515625, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.025316718616159122.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PART השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -0.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Particl (PART) מידע שוק

No.1959

$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M

$ 99.87K
$ 99.87K$ 99.87K

$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M

15.18M
15.18M 15.18M

15,206,409.44930671
15,206,409.44930671 15,206,409.44930671

PART

שווי השוק הנוכחי של Particl הוא $ 2.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.87K. ההיצע במחזור של PART הוא 15.18M, עם היצע כולל של 15206409.44930671. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.88M.

Particl (PART) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Particlהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001794-0.94%
30 ימים$ +0.0133+7.56%
60 ימים$ +0.0396+26.48%
90 ימים$ +0.0658+53.36%
Particl שינוי מחיר היום

היום,PART רשם שינוי של $ -0.001794 (-0.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Particl שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0133 (+7.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Particl שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PART ראה שינוי של $ +0.0396 (+26.48%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Particl שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0658 (+53.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Particl (PART)?

בדוק את Particl עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהParticl (PART)

PART is the native privacy coin of the Particl platform, a privacy-first Web3 platform of decentralized applications. Using RingCT, it lets you make untraceable currency transactions without revealing the sender, receiver, and amounts transferred.

Particl זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Particlההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPART את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Particlאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךParticl לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Particlתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Particl (PART) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Particl (PART) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Particl.

בדוק את Particl תחזית המחיר עכשיו‏!

Particl (PART) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Particl (PART) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PART הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Particl (PART)

מחפש איך לקנותParticl? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Particlב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PART למטבעות מקומיים

1 Particl(PART) ל VND
4,976.1665
1 Particl(PART) ל AUD
A$0.291214
1 Particl(PART) ל GBP
0.139934
1 Particl(PART) ל EUR
0.160735
1 Particl(PART) ל USD
$0.1891
1 Particl(PART) ל MYR
RM0.79422
1 Particl(PART) ל TRY
7.7531
1 Particl(PART) ל JPY
¥27.7977
1 Particl(PART) ל ARS
ARS$249.8011
1 Particl(PART) ל RUB
15.286844
1 Particl(PART) ל INR
16.555705
1 Particl(PART) ל IDR
Rp3,049.999573
1 Particl(PART) ל KRW
262.637208
1 Particl(PART) ל PHP
10.710624
1 Particl(PART) ל EGP
￡E.9.177023
1 Particl(PART) ל BRL
R$1.026813
1 Particl(PART) ל CAD
C$0.260958
1 Particl(PART) ל BDT
23.005906
1 Particl(PART) ל NGN
289.143355
1 Particl(PART) ל COP
$759.436946
1 Particl(PART) ל ZAR
R.3.320596
1 Particl(PART) ל UAH
7.838195
1 Particl(PART) ל VES
Bs26.474
1 Particl(PART) ל CLP
$181.536
1 Particl(PART) ל PKR
Rs53.613632
1 Particl(PART) ל KZT
101.176064
1 Particl(PART) ל THB
฿6.132513
1 Particl(PART) ל TWD
NT$5.765659
1 Particl(PART) ל AED
د.إ0.693997
1 Particl(PART) ל CHF
Fr0.15128
1 Particl(PART) ל HKD
HK$1.476871
1 Particl(PART) ל AMD
֏72.395044
1 Particl(PART) ל MAD
.د.م1.7019
1 Particl(PART) ל MXN
$3.522933
1 Particl(PART) ל SAR
ريال0.709125
1 Particl(PART) ל PLN
0.688324
1 Particl(PART) ל RON
лв0.816912
1 Particl(PART) ל SEK
kr1.798341
1 Particl(PART) ל BGN
лв0.315797
1 Particl(PART) ל HUF
Ft64.27509
1 Particl(PART) ל CZK
3.967318
1 Particl(PART) ל KWD
د.ك0.0576755
1 Particl(PART) ל ILS
0.637267
1 Particl(PART) ל AOA
Kz172.377887
1 Particl(PART) ל BHD
.د.ب0.0712907
1 Particl(PART) ל BMD
$0.1891
1 Particl(PART) ל DKK
kr1.206458
1 Particl(PART) ל HNL
L4.950638
1 Particl(PART) ל MUR
8.630524
1 Particl(PART) ל NAD
$3.314923
1 Particl(PART) ל NOK
kr1.908019
1 Particl(PART) ל NZD
$0.32147
1 Particl(PART) ל PAB
B/.0.1891
1 Particl(PART) ל PGK
K0.798002
1 Particl(PART) ל QAR
ر.ق0.686433
1 Particl(PART) ל RSD
дин.18.934583

Particl מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Particl, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרParticl הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Particl

כמה שווה Particl (PART) היום?
החי PARTהמחיר ב USD הוא 0.1891 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PART ל USD?
המחיר הנוכחי של PART ל USD הוא $ 0.1891. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Particl?
שווי השוק של PART הוא $ 2.87M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PART?
ההיצע במחזור של PART הוא 15.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PART?
‏‏PART השיג מחיר שיא (ATH) של 52.39849853515625 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PART?
PART ‏‏רשם מחירATL של 0.025316718616159122 USD.
מהו נפח המסחר של PART?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PART הוא $ 99.87K USD.
האם PART יעלה השנה?
PART ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PART תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
