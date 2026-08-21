Panther Protocol מחיר היום

מחיר Panther Protocol (PANTHER) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.002799, עם שינוי של 9.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PANTHER ל ILS הוא ₪ 0.002799 לכל PANTHER.

Panther Protocol כרגע מדורג במקום #3690 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 PANTHER. ב‑24 השעות האחרונות, PANTHER סחר בין ₪ 0.002447 (נמוך) ל ₪ 0.002937 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.3128631513263690684, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0104164171316673338.

ביצועים לטווח קצר, PANTHER נע ב +0.68% בשעה האחרונה ו +79.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 55.38K.

Panther Protocol (PANTHER) מידע שוק

דירוג No.3690 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 55.38K₪ 55.38K ₪ 55.38K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.80M₪ 2.80M ₪ 2.80M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 361,989,711 361,989,711 361,989,711 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי MATIC

שווי השוק הנוכחי של Panther Protocol הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 55.38K. ההיצע במחזור של PANTHER הוא 0.00, עם היצע כולל של 361989711. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.80M.