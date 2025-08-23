עוד על PALMAI

PaLM AI סֵמֶל

PaLM AI מְחִיר(PALMAI)

1 PALMAI ל USDמחיר חי:

-8.46%1D
USD
PaLM AI (PALMAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:40:50 (UTC+8)

PaLM AI (PALMAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.61%

-8.45%

+1.71%

+1.71%

PaLM AI (PALMAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4097. במהלך 24 השעות האחרונות, PALMAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.385 לבין שיא של $ 0.4719, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PALMAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.018678526703317, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00023726066723638.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PALMAI השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -8.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PaLM AI (PALMAI) מידע שוק

No.732

ETH

שווי השוק הנוכחי של PaLM AI הוא $ 31.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.04K. ההיצע במחזור של PALMAI הוא 77.13M, עם היצע כולל של 77129726.29891282. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.60M.

PaLM AI (PALMAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של PaLM AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.037679-8.45%
30 ימים$ -0.0267-6.12%
60 ימים$ +0.1541+60.28%
90 ימים$ +0.0586+16.69%
PaLM AI שינוי מחיר היום

היום,PALMAI רשם שינוי של $ -0.037679 (-8.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

PaLM AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0267 (-6.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

PaLM AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PALMAI ראה שינוי של $ +0.1541 (+60.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

PaLM AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0586 (+16.69%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PaLM AI (PALMAI)?

בדוק את PaLM AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPaLM AI (PALMAI)

PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders.

PaLM AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PaLM AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPALMAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PaLM AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPaLM AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PaLM AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PaLM AI (PALMAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PaLM AI (PALMAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PaLM AI.

בדוק את PaLM AI תחזית המחיר עכשיו‏!

PaLM AI (PALMAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PaLM AI (PALMAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PALMAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PaLM AI (PALMAI)

מחפש איך לקנותPaLM AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PaLM AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PALMAI למטבעות מקומיים

1 PaLM AI(PALMAI) ל VND
10,781.2555
1 PaLM AI(PALMAI) ל AUD
A$0.630938
1 PaLM AI(PALMAI) ל GBP
0.303178
1 PaLM AI(PALMAI) ל EUR
0.348245
1 PaLM AI(PALMAI) ל USD
$0.4097
1 PaLM AI(PALMAI) ל MYR
RM1.72074
1 PaLM AI(PALMAI) ל TRY
16.7977
1 PaLM AI(PALMAI) ל JPY
¥60.2259
1 PaLM AI(PALMAI) ל ARS
ARS$541.2137
1 PaLM AI(PALMAI) ל RUB
33.120148
1 PaLM AI(PALMAI) ל INR
35.869235
1 PaLM AI(PALMAI) ל IDR
Rp6,608.063591
1 PaLM AI(PALMAI) ל KRW
569.024136
1 PaLM AI(PALMAI) ל PHP
23.205408
1 PaLM AI(PALMAI) ל EGP
￡E.19.882741
1 PaLM AI(PALMAI) ל BRL
R$2.224671
1 PaLM AI(PALMAI) ל CAD
C$0.565386
1 PaLM AI(PALMAI) ל BDT
49.844102
1 PaLM AI(PALMAI) ל NGN
626.451785
1 PaLM AI(PALMAI) ל COP
$1,645.379782
1 PaLM AI(PALMAI) ל ZAR
R.7.194332
1 PaLM AI(PALMAI) ל UAH
16.982065
1 PaLM AI(PALMAI) ל VES
Bs57.358
1 PaLM AI(PALMAI) ל CLP
$393.312
1 PaLM AI(PALMAI) ל PKR
Rs116.158144
1 PaLM AI(PALMAI) ל KZT
219.205888
1 PaLM AI(PALMAI) ל THB
฿13.286571
1 PaLM AI(PALMAI) ל TWD
NT$12.491753
1 PaLM AI(PALMAI) ל AED
د.إ1.503599
1 PaLM AI(PALMAI) ל CHF
Fr0.32776
1 PaLM AI(PALMAI) ל HKD
HK$3.199757
1 PaLM AI(PALMAI) ל AMD
֏156.849548
1 PaLM AI(PALMAI) ל MAD
.د.م3.6873
1 PaLM AI(PALMAI) ל MXN
$7.632711
1 PaLM AI(PALMAI) ל SAR
ريال1.536375
1 PaLM AI(PALMAI) ל PLN
1.491308
1 PaLM AI(PALMAI) ל RON
лв1.769904
1 PaLM AI(PALMAI) ל SEK
kr3.896247
1 PaLM AI(PALMAI) ל BGN
лв0.684199
1 PaLM AI(PALMAI) ל HUF
Ft139.25703
1 PaLM AI(PALMAI) ל CZK
8.595506
1 PaLM AI(PALMAI) ל KWD
د.ك0.1249585
1 PaLM AI(PALMAI) ל ILS
1.380689
1 PaLM AI(PALMAI) ל AOA
Kz373.470229
1 PaLM AI(PALMAI) ל BHD
.د.ب0.1544569
1 PaLM AI(PALMAI) ל BMD
$0.4097
1 PaLM AI(PALMAI) ל DKK
kr2.613886
1 PaLM AI(PALMAI) ל HNL
L10.725946
1 PaLM AI(PALMAI) ל MUR
18.698708
1 PaLM AI(PALMAI) ל NAD
$7.182041
1 PaLM AI(PALMAI) ל NOK
kr4.133873
1 PaLM AI(PALMAI) ל NZD
$0.69649
1 PaLM AI(PALMAI) ל PAB
B/.0.4097
1 PaLM AI(PALMAI) ל PGK
K1.728934
1 PaLM AI(PALMAI) ל QAR
ر.ق1.487211
1 PaLM AI(PALMAI) ל RSD
дин.41.023261

PaLM AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PaLM AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPaLM AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PaLM AI

כמה שווה PaLM AI (PALMAI) היום?
החי PALMAIהמחיר ב USD הוא 0.4097 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PALMAI ל USD?
המחיר הנוכחי של PALMAI ל USD הוא $ 0.4097. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PaLM AI?
שווי השוק של PALMAI הוא $ 31.60M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PALMAI?
ההיצע במחזור של PALMAI הוא 77.13M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PALMAI?
‏‏PALMAI השיג מחיר שיא (ATH) של 2.018678526703317 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PALMAI?
PALMAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00023726066723638 USD.
מהו נפח המסחר של PALMAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PALMAI הוא $ 53.04K USD.
האם PALMAI יעלה השנה?
PALMAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PALMAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:40:50 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

