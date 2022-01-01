PaLM AI (PALMAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי PaLM AI (PALMAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

PaLM AI (PALMAI) מידע PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders. אתר רשמי: https://palmai.tech/ מסמך לבן: https://palmai.tech/whitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xf1df7305E4BAB3885caB5B1e4dFC338452a67891 קנה PALMAIעכשיו!

PaLM AI (PALMAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PaLM AI (PALMAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק: $ 28.58M
ההיצע הכולל: $ 77.13M
אספקה במחזור: $ 77.13M
FDV (שווי מדולל מלא): $ 28.58M
שיא כל הזמנים: $ 2
שפל כל הזמנים: $ 0.00023726066723638
מחיר נוכחי: $ 0.3705

PaLM AI (PALMAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PaLM AI (PALMAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PALMAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PALMAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PALMAIטוקניומיקה, חקרו אתPALMAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PALMAI מעוניין להוסיף את PaLM AI (PALMAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PALMAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PALMAI ב-MEXC עכשיו!

PaLM AI (PALMAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PALMAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PALMAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

PALMAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PALMAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PALMAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PALMAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

