Paal AI מְחִיר(PAAL)
+1.66%
-3.80%
-3.61%
-3.61%
Paal AI (PAAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.09849. במהלך 24 השעות האחרונות, PAAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.095 לבין שיא של $ 0.10821, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8629845256356732, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000045882830722914.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAAL השתנה ב +1.66% במהלך השעה האחרונה, -3.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
No.379
98.86%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Paal AI הוא $ 97.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 310.59K. ההיצע במחזור של PAAL הוא 988.63M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.49M.
עקוב אחר שינויי המחירים של Paal AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0038909
|-3.80%
|30 ימים
|$ -0.04636
|-32.01%
|60 ימים
|$ +0.00224
|+2.32%
|90 ימים
|$ -0.04928
|-33.35%
היום,PAAL רשם שינוי של $ -0.0038909 (-3.80%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.04636 (-32.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PAAL ראה שינוי של $ +0.00224 (+2.32%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.04928 (-33.35%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Paal AI (PAAL)?
בדוק את Paal AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.
Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.
Paal AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Paal AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPAAL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Paal AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPaal AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
כמה יהיה Paal AI (PAAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Paal AI (PAAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Paal AI.
בדוק את Paal AI תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Paal AI (PAAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחפש איך לקנותPaal AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Paal AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
למובן מעמיק יותר של Paal AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.
