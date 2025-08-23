עוד על PAAL

Paal AI סֵמֶל

Paal AI מְחִיר(PAAL)

$0.0985
-3.80%1D
Paal AI (PAAL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:40:27 (UTC+8)

Paal AI (PAAL) מידע על מחיר (USD)

$ 0.095
24 שעות נמוך
$ 0.10821
גבוה 24 שעות

-3.80%

Paal AI (PAAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.09849. במהלך 24 השעות האחרונות, PAAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.095 לבין שיא של $ 0.10821, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8629845256356732, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000045882830722914.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAAL השתנה ב +1.66% במהלך השעה האחרונה, -3.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Paal AI (PAAL) מידע שוק

No.379

$ 97.37M
$ 310.59K
$ 98.49M
988.63M
1,000,000,000
1,000,000,000
98.86%

שווי השוק הנוכחי של Paal AI הוא $ 97.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 310.59K. ההיצע במחזור של PAAL הוא 988.63M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.49M.

Paal AI (PAAL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Paal AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0038909-3.80%
30 ימים$ -0.04636-32.01%
60 ימים$ +0.00224+2.32%
90 ימים$ -0.04928-33.35%
Paal AI שינוי מחיר היום

היום,PAAL רשם שינוי של $ -0.0038909 (-3.80%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Paal AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.04636 (-32.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Paal AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PAAL ראה שינוי של $ +0.00224 (+2.32%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Paal AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.04928 (-33.35%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Paal AI (PAAL)?

בדוק את Paal AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPaal AI (PAAL)

Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.

Paal AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Paal AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPAAL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Paal AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPaal AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Paal AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Paal AI (PAAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Paal AI (PAAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Paal AI.

בדוק את Paal AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Paal AI (PAAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Paal AI (PAAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Paal AI (PAAL)

מחפש איך לקנותPaal AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Paal AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PAAL למטבעות מקומיים

1 Paal AI(PAAL) ל VND
1 Paal AI(PAAL) ל AUD
1 Paal AI(PAAL) ל GBP
1 Paal AI(PAAL) ל EUR
1 Paal AI(PAAL) ל USD
1 Paal AI(PAAL) ל MYR
1 Paal AI(PAAL) ל TRY
1 Paal AI(PAAL) ל JPY
1 Paal AI(PAAL) ל ARS
1 Paal AI(PAAL) ל RUB
1 Paal AI(PAAL) ל INR
1 Paal AI(PAAL) ל IDR
1 Paal AI(PAAL) ל KRW
1 Paal AI(PAAL) ל PHP
1 Paal AI(PAAL) ל EGP
1 Paal AI(PAAL) ל BRL
1 Paal AI(PAAL) ל CAD
1 Paal AI(PAAL) ל BDT
1 Paal AI(PAAL) ל NGN
1 Paal AI(PAAL) ל COP
1 Paal AI(PAAL) ל ZAR
1 Paal AI(PAAL) ל UAH
1 Paal AI(PAAL) ל VES
1 Paal AI(PAAL) ל CLP
1 Paal AI(PAAL) ל PKR
1 Paal AI(PAAL) ל KZT
1 Paal AI(PAAL) ל THB
1 Paal AI(PAAL) ל TWD
1 Paal AI(PAAL) ל AED
1 Paal AI(PAAL) ל CHF
1 Paal AI(PAAL) ל HKD
1 Paal AI(PAAL) ל AMD
1 Paal AI(PAAL) ל MAD
1 Paal AI(PAAL) ל MXN
1 Paal AI(PAAL) ל SAR
1 Paal AI(PAAL) ל PLN
1 Paal AI(PAAL) ל RON
1 Paal AI(PAAL) ל SEK
1 Paal AI(PAAL) ל BGN
1 Paal AI(PAAL) ל HUF
1 Paal AI(PAAL) ל CZK
1 Paal AI(PAAL) ל KWD
1 Paal AI(PAAL) ל ILS
1 Paal AI(PAAL) ל AOA
1 Paal AI(PAAL) ל BHD
1 Paal AI(PAAL) ל BMD
1 Paal AI(PAAL) ל DKK
1 Paal AI(PAAL) ל HNL
1 Paal AI(PAAL) ל MUR
1 Paal AI(PAAL) ל NAD
1 Paal AI(PAAL) ל NOK
1 Paal AI(PAAL) ל NZD
1 Paal AI(PAAL) ל PAB
1 Paal AI(PAAL) ל PGK
1 Paal AI(PAAL) ל QAR
1 Paal AI(PAAL) ל RSD
Paal AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Paal AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPaal AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Paal AI

כמה שווה Paal AI (PAAL) היום?
החי PAALהמחיר ב USD הוא 0.09849 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAAL ל USD?
המחיר הנוכחי של PAAL ל USD הוא $ 0.09849. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Paal AI?
שווי השוק של PAAL הוא $ 97.37M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAAL?
ההיצע במחזור של PAAL הוא 988.63M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAAL?
‏‏PAAL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.8629845256356732 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAAL?
PAAL ‏‏רשם מחירATL של 0.000045882830722914 USD.
מהו נפח המסחר של PAAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAAL הוא $ 310.59K USD.
האם PAAL יעלה השנה?
PAAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Paal AI (PAAL) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
כתב ויתור

