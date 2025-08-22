Ozone metaverse (OZONE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00009093. במהלך 24 השעות האחרונות, OZONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000905 לבין שיא של $ 0.00012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OZONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03447626727041513, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000061572538393421.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OZONE השתנה ב -10.32% במהלך השעה האחרונה, -6.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Ozone metaverse (OZONE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Ozone metaverse הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 257.23. ההיצע במחזור של OZONE הוא 0.00, עם היצע כולל של 801810225.66. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 181.86K.
Ozone metaverse (OZONE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Ozone metaverseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000006031
-6.22%
30 ימים
$ -0.0001458
-61.59%
60 ימים
$ -0.00010417
-53.40%
90 ימים
$ -0.00014863
-62.05%
Ozone metaverse שינוי מחיר היום
היום,OZONE רשם שינוי של $ -0.000006031 (-6.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Ozone metaverse שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001458 (-61.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Ozone metaverse שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,OZONE ראה שינוי של $ -0.00010417 (-53.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Ozone metaverse שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00014863 (-62.05%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ozone metaverse (OZONE)?
Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.
Ozone metaverseתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Ozone metaverse (OZONE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ozone metaverse (OZONE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ozone metaverse.
הבנת הטוקנומיקה של Ozone metaverse (OZONE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OZONE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Ozone metaverse (OZONE)
מחפש איך לקנותOzone metaverse? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ozone metaverseב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
