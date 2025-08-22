עוד על OZONE

Ozone metaverse סֵמֶל

Ozone metaverse מְחִיר(OZONE)

1 OZONE ל USDמחיר חי:

$0.00009093
$0.00009093$0.00009093
-6.22%1D
USD
Ozone metaverse (OZONE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:18:08 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000905
$ 0.0000905$ 0.0000905
24 שעות נמוך
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
גבוה 24 שעות

$ 0.0000905
$ 0.0000905$ 0.0000905

$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513$ 0.03447626727041513

$ 0.000061572538393421
$ 0.000061572538393421$ 0.000061572538393421

-10.32%

-6.22%

+13.66%

+13.66%

Ozone metaverse (OZONE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00009093. במהלך 24 השעות האחרונות, OZONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000905 לבין שיא של $ 0.00012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OZONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03447626727041513, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000061572538393421.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OZONE השתנה ב -10.32% במהלך השעה האחרונה, -6.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ozone metaverse (OZONE) מידע שוק

No.6281

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 257.23
$ 257.23$ 257.23

$ 181.86K
$ 181.86K$ 181.86K

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66 801,810,225.66

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Ozone metaverse הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 257.23. ההיצע במחזור של OZONE הוא 0.00, עם היצע כולל של 801810225.66. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 181.86K.

Ozone metaverse (OZONE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ozone metaverseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000006031-6.22%
30 ימים$ -0.0001458-61.59%
60 ימים$ -0.00010417-53.40%
90 ימים$ -0.00014863-62.05%
Ozone metaverse שינוי מחיר היום

היום,OZONE רשם שינוי של $ -0.000006031 (-6.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ozone metaverse שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001458 (-61.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ozone metaverse שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OZONE ראה שינוי של $ -0.00010417 (-53.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ozone metaverse שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00014863 (-62.05%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ozone metaverse (OZONE)?

בדוק את Ozone metaverse עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOzone metaverse (OZONE)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ozone metaverseההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOZONE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ozone metaverseאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOzone metaverse לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ozone metaverseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ozone metaverse (OZONE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ozone metaverse (OZONE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ozone metaverse.

בדוק את Ozone metaverse תחזית המחיר עכשיו‏!

Ozone metaverse (OZONE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ozone metaverse (OZONE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OZONE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ozone metaverse (OZONE)

מחפש איך לקנותOzone metaverse? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ozone metaverseב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OZONE למטבעות מקומיים

Ozone metaverse מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ozone metaverse, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOzone metaverse הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ozone metaverse

כמה שווה Ozone metaverse (OZONE) היום?
החי OZONEהמחיר ב USD הוא 0.00009093 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OZONE ל USD?
המחיר הנוכחי של OZONE ל USD הוא $ 0.00009093. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ozone metaverse?
שווי השוק של OZONE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OZONE?
ההיצע במחזור של OZONE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OZONE?
‏‏OZONE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03447626727041513 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OZONE?
OZONE ‏‏רשם מחירATL של 0.000061572538393421 USD.
מהו נפח המסחר של OZONE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OZONE הוא $ 257.23 USD.
האם OZONE יעלה השנה?
OZONE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OZONE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:18:08 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

