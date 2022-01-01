Ozone metaverse (OZONE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ozone metaverse (OZONE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ozone metaverse (OZONE) מידע Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3. אתר רשמי: https://ozonemetaverse.io מסמך לבן: https://ozone-metaverse.gitbook.io/ozone-metaverse/the-ultimate-metaverse-platform/ozone-the-possibility-engine סייר בלוקים: https://bscscan.com/address/0xbf8bab33600d5bca18e4464e34c2a8d532031f5c קנה OZONEעכשיו!

Ozone metaverse (OZONE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ozone metaverse (OZONE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 801.81M $ 801.81M $ 801.81M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 157.30K $ 157.30K $ 157.30K שיא כל הזמנים: $ 0.0164658 $ 0.0164658 $ 0.0164658 שפל כל הזמנים: $ 0.000036616068122903 $ 0.000036616068122903 $ 0.000036616068122903 מחיר נוכחי: $ 0.00007865 $ 0.00007865 $ 0.00007865 למידע נוסף על Ozone metaverse (OZONE) מחיר

Ozone metaverse (OZONE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ozone metaverse (OZONE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OZONE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OZONEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OZONEטוקניומיקה, חקרו אתOZONEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OZONE מעוניין להוסיף את Ozone metaverse (OZONE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OZONE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OZONE ב-MEXC עכשיו!

Ozone metaverse (OZONE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OZONEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OZONE עכשיו את היסטוריית המחירים!

OZONE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OZONE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OZONE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OZONEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

