Overlay Protocol מחיר היום

מחיר Overlay Protocol (OVL) בזמן אמת היום הוא $ 0.04543, עם שינוי של 1.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OVL ל USD הוא $ 0.04543 לכל OVL.

Overlay Protocol כרגע מדורג במקום #2042 לפי שווי שוק של $ 495.79K, עם היצע במחזור של 10.91M OVL. ב‑24 השעות האחרונות, OVL סחר בין $ 0.0448 (נמוך) ל $ 0.04759 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.7841389069548613, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.10678946055291266.

ביצועים לטווח קצר, OVL נע ב +1.11% בשעה האחרונה ו -25.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.54K.

Overlay Protocol (OVL) מידע שוק

דירוג No.2042 שווי שוק $ 495.79K$ 495.79K $ 495.79K נפח (24 שעות) $ 54.54K$ 54.54K $ 54.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M אספקת מחזור 10.91M 10.91M 10.91M מקסימום היצע 100,000,000 100,000,000 100,000,000 אספקה כוללת 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 שיעור מחזור 10.91% בלוקצ'יין ציבורי BSC

