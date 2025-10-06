ExchangeDEX+
מחיר Overlay Protocol בזמן אמת היום הוא 0.04543 USD.OVL שווי השוק הוא 495,792.7086758031694 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר OVL ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

Overlay Protocol סֵמֶל

Overlay Protocol מְחִיר(OVL)

Overlay Protocol (OVL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:13:59 (UTC+8)

Overlay Protocol מחיר היום

מחיר Overlay Protocol (OVL) בזמן אמת היום הוא $ 0.04543, עם שינוי של 1.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OVL ל USD הוא $ 0.04543 לכל OVL.

Overlay Protocol כרגע מדורג במקום #2042 לפי שווי שוק של $ 495.79K, עם היצע במחזור של 10.91M OVL. ב‑24 השעות האחרונות, OVL סחר בין $ 0.0448 (נמוך) ל $ 0.04759 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.7841389069548613, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.10678946055291266.

ביצועים לטווח קצר, OVL נע ב +1.11% בשעה האחרונה ו -25.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.54K.

Overlay Protocol (OVL) מידע שוק

BSC

שווי השוק הנוכחי של Overlay Protocol הוא $ 495.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.54K. ההיצע במחזור של OVL הוא 10.91M, עם היצע כולל של 88871915.39447941. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.54M.

Overlay Protocol היסטוריית המחירים USD

Overlay Protocol (OVL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Overlay Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0005797-1.26%
30 ימים$ -0.05497-54.76%
60 ימים$ -0.15817-77.69%
90 ימים$ -0.10477-69.76%
Overlay Protocol שינוי מחיר היום

היום,OVL רשם שינוי של $ -0.0005797 (-1.26%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Overlay Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.05497 (-54.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Overlay Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OVL ראה שינוי של $ -0.15817 (-77.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Overlay Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.10477 (-69.76%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Overlay Protocol (OVL)?

בדוק את Overlay Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Overlay Protocol

Overlay Protocol (OVL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של OVL הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Overlay Protocol (OVL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Overlay Protocol עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

מה זהOverlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Overlay Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOverlay Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Overlay Protocol

כמה שווה 1 Overlay Protocol ב-2030?
אם Overlay Protocol תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Overlay Protocol מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:13:59 (UTC+8)

Overlay Protocol (OVL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

גלה עוד על Overlay Protocol

OVL USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב OVL עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של OVL USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Overlay Protocol (OVL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Overlay Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTOVL
$0.04543
$0.04543$0.04543
-1.23%
0.00% (USDT)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

