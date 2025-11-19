Overlay Protocol (OVL) תחזית מחיר (USD)

קבל Overlay Protocol תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה OVL יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות OVL

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Overlay Protocol % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.04456 $0.04456 $0.04456 +0.51% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Overlay Protocol תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Overlay Protocol (OVL) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Overlay Protocol ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.04456 בשנת 2025. Overlay Protocol (OVL) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Overlay Protocol ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.046788 בשנת 2026. Overlay Protocol (OVL) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של OVL הוא $ 0.049127 עם 10.25% שיעור צמיחה. Overlay Protocol (OVL) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של OVL הוא $ 0.051583 עם 15.76% שיעור צמיחה. Overlay Protocol (OVL) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של OVL הוא $ 0.054162 עם 21.55% שיעור צמיחה. Overlay Protocol (OVL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של OVL הוא $ 0.056871 עם 27.63% שיעור צמיחה. Overlay Protocol (OVL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Overlay Protocol עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.092637. Overlay Protocol (OVL) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Overlay Protocol עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.150895. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.04456 0.00%

2026 $ 0.046788 5.00%

2027 $ 0.049127 10.25%

2028 $ 0.051583 15.76%

2029 $ 0.054162 21.55%

2030 $ 0.056871 27.63%

2031 $ 0.059714 34.01%

2032 $ 0.062700 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.065835 47.75%

2034 $ 0.069127 55.13%

2035 $ 0.072583 62.89%

2036 $ 0.076212 71.03%

2037 $ 0.080023 79.59%

2038 $ 0.084024 88.56%

2039 $ 0.088225 97.99%

2040 $ 0.092637 107.89% הצג עוד לטווח קצר Overlay Protocol תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.04456 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.044566 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.044602 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.044743 0.41% Overlay Protocol (OVL) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורOVLב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.04456 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Overlay Protocol (OVL) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורOVL , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.044566 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Overlay Protocol (OVL) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורOVL , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.044602 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Overlay Protocol (OVL) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורOVL הוא $0.044743 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Overlay Protocol מחיר נוכחי $ 0.04456$ 0.04456 $ 0.04456 שינוי מחיר (24 שעות) +0.51% שווי שוק $ 486.30K$ 486.30K $ 486.30K אספקת מחזור 10.91M 10.91M 10.91M נפח (24 שעות) $ 58.57K$ 58.57K $ 58.57K נפח (24 שעות) -- המחיר OVL העדכני הוא $ 0.04456. יש לו שינוי של +0.51% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 58.57Kב 24 שעות. בנוסף, OVL יש כמות במעגל של 10.91M ושווי שוק כולל של $ 486.30K. צפה OVL במחיר חי

איך לקנות Overlay Protocol (OVL) מנסה לקנות OVL? כעת ניתן לרכוש OVL באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Overlay Protocol ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות OVL עכשיו

Overlay Protocol מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOverlay Protocolדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOverlay Protocol הוא 0.04456USD. היצע במחזור של Overlay Protocol(OVL) הוא 0.00 OVL , מה שמעניק לו שווי שוק של $486.30K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.05% $ -0.002450 $ 0.04841 $ 0.04421

7 ימים -0.24% $ -0.014330 $ 0.07414 $ 0.04421

30 ימים -0.52% $ -0.049030 $ 0.1024 $ 0.04421 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Overlay Protocol הראה תנועת מחירים של $-0.002450 , המשקפת -0.05% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Overlay Protocol נסחר בשיא של $0.07414 ושפל של $0.04421 . נרשם שינוי במחיר של -0.24% . מגמה אחרונה זו מציגה אתOVL הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Overlay Protocol חווה -0.52% שינוי, המשקף בערך $-0.049030 לערכו. זה מצביע על כך ש OVL עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Overlay Protocol המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה OVL בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Overlay Protocol (OVL) מודול חיזוי מחיר עובד? Overlay Protocol מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של OVLעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOverlay Protocol לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של OVL , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Overlay Protocol. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלOVL . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלOVL כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Overlay Protocol.

מדוע OVL חיזוי מחירים חשוב?

OVL תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם OVL כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, OVL ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של OVL בחודש הבא? על פי Overlay Protocol (OVL) כלי תחזית המחירים, המחיר OVL הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 OVL בשנת 2026? המחיר של 1 Overlay Protocol (OVL) היום הוא $0.04456 . על פי מודול התחזית שלעיל, OVL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של OVL בשנת 2027? Overlay Protocol (OVL) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 OVL עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של OVL בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Overlay Protocol (OVL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של OVL בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Overlay Protocol (OVL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 OVL בשנת 2030? המחיר של 1 Overlay Protocol (OVL) היום הוא $0.04456 . על פי מודול התחזית שלעיל, OVL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי OVL תחזית המחיר בשנת 2040? Overlay Protocol (OVL) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 OVL עד שנת 2040. הירשם עכשיו