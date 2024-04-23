עוד על OSAK

OSAK מידע על מחיר

OSAK אתר רשמי

OSAK טוקניומיקה

OSAK תחזית מחיר

OSAK היסטוריה

OSAK מדריך קנייה

OSAKממיר מטבעות לפיאט

OSAK ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Osaka Protocol סֵמֶל

Osaka Protocol מְחִיר(OSAK)

1 OSAK ל USDמחיר חי:

$0.0000001832
$0.0000001832$0.0000001832
-9.17%1D
USD
Osaka Protocol (OSAK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:30:33 (UTC+8)

Osaka Protocol (OSAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000000181
$ 0.000000181$ 0.000000181
24 שעות נמוך
$ 0.00000021
$ 0.00000021$ 0.00000021
גבוה 24 שעות

$ 0.000000181
$ 0.000000181$ 0.000000181

$ 0.00000021
$ 0.00000021$ 0.00000021

$ 0.000000434739531381
$ 0.000000434739531381$ 0.000000434739531381

$ 0.000000000230262745
$ 0.000000000230262745$ 0.000000000230262745

+0.77%

-9.17%

-1.62%

-1.62%

Osaka Protocol (OSAK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000001832. במהלך 24 השעות האחרונות, OSAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000181 לבין שיא של $ 0.00000021, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OSAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000434739531381, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000230262745.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OSAK השתנה ב +0.77% במהלך השעה האחרונה, -9.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Osaka Protocol (OSAK) מידע שוק

No.285

$ 137.56M
$ 137.56M$ 137.56M

$ 4.94K
$ 4.94K$ 4.94K

$ 183.20M
$ 183.20M$ 183.20M

750.87T
750.87T 750.87T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

761,459,789,745,212
761,459,789,745,212 761,459,789,745,212

75.08%

2024-04-23 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Osaka Protocol הוא $ 137.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.94K. ההיצע במחזור של OSAK הוא 750.87T, עם היצע כולל של 761459789745212. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.20M.

Osaka Protocol (OSAK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Osaka Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000018495-9.17%
30 ימים$ +0.0000000035+1.94%
60 ימים$ +0.0000001097+149.25%
90 ימים$ +0.0000000775+73.32%
Osaka Protocol שינוי מחיר היום

היום,OSAK רשם שינוי של $ -0.000000018495 (-9.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Osaka Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000000035 (+1.94%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Osaka Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OSAK ראה שינוי של $ +0.0000001097 (+149.25%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Osaka Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000000775 (+73.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Osaka Protocol (OSAK)?

בדוק את Osaka Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOsaka Protocol (OSAK)

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Osaka Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Osaka Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOSAK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Osaka Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOsaka Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Osaka Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Osaka Protocol (OSAK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Osaka Protocol (OSAK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Osaka Protocol.

בדוק את Osaka Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Osaka Protocol (OSAK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Osaka Protocol (OSAK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OSAK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Osaka Protocol (OSAK)

מחפש איך לקנותOsaka Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Osaka Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OSAK למטבעות מקומיים

1 Osaka Protocol(OSAK) ל VND
0.004820908
1 Osaka Protocol(OSAK) ל AUD
A$0.000000280296
1 Osaka Protocol(OSAK) ל GBP
0.000000135568
1 Osaka Protocol(OSAK) ל EUR
0.00000015572
1 Osaka Protocol(OSAK) ל USD
$0.0000001832
1 Osaka Protocol(OSAK) ל MYR
RM0.00000076944
1 Osaka Protocol(OSAK) ל TRY
0.000007507536
1 Osaka Protocol(OSAK) ל JPY
¥0.0000269304
1 Osaka Protocol(OSAK) ל ARS
ARS$0.0002420072
1 Osaka Protocol(OSAK) ל RUB
0.000014809888
1 Osaka Protocol(OSAK) ל INR
0.00001603916
1 Osaka Protocol(OSAK) ל IDR
Rp0.003003278208
1 Osaka Protocol(OSAK) ל KRW
0.000254091072
1 Osaka Protocol(OSAK) ל PHP
0.000010372784
1 Osaka Protocol(OSAK) ל EGP
￡E.0.000008887032
1 Osaka Protocol(OSAK) ל BRL
R$0.000000992944
1 Osaka Protocol(OSAK) ל CAD
C$0.000000252816
1 Osaka Protocol(OSAK) ל BDT
0.000022288112
1 Osaka Protocol(OSAK) ל NGN
0.000279693272
1 Osaka Protocol(OSAK) ל COP
$0.000735742192
1 Osaka Protocol(OSAK) ל ZAR
R.0.000003213328
1 Osaka Protocol(OSAK) ל UAH
0.00000759364
1 Osaka Protocol(OSAK) ל VES
Bs0.000025648
1 Osaka Protocol(OSAK) ל CLP
$0.0001756888
1 Osaka Protocol(OSAK) ל PKR
Rs0.000051940864
1 Osaka Protocol(OSAK) ל KZT
0.000098019328
1 Osaka Protocol(OSAK) ל THB
฿0.000005941176
1 Osaka Protocol(OSAK) ל TWD
NT$0.000005580272
1 Osaka Protocol(OSAK) ל AED
د.إ0.000000672344
1 Osaka Protocol(OSAK) ל CHF
Fr0.00000014656
1 Osaka Protocol(OSAK) ל HKD
HK$0.000001430792
1 Osaka Protocol(OSAK) ל AMD
֏0.000069949424
1 Osaka Protocol(OSAK) ל MAD
.د.م0.0000016488
1 Osaka Protocol(OSAK) ל MXN
$0.000003414848
1 Osaka Protocol(OSAK) ל SAR
ريال0.000000687
1 Osaka Protocol(OSAK) ל PLN
0.000000666848
1 Osaka Protocol(OSAK) ל RON
лв0.000000791424
1 Osaka Protocol(OSAK) ל SEK
kr0.000001742232
1 Osaka Protocol(OSAK) ל BGN
лв0.000000305944
1 Osaka Protocol(OSAK) ל HUF
Ft0.000062291664
1 Osaka Protocol(OSAK) ל CZK
0.000003843536
1 Osaka Protocol(OSAK) ל KWD
د.ك0.000000055876
1 Osaka Protocol(OSAK) ל ILS
0.000000617384
1 Osaka Protocol(OSAK) ל AOA
Kz0.000166999624
1 Osaka Protocol(OSAK) ל BHD
.د.ب0.0000000688832
1 Osaka Protocol(OSAK) ל BMD
$0.0000001832
1 Osaka Protocol(OSAK) ל DKK
kr0.000001168816
1 Osaka Protocol(OSAK) ל HNL
L0.000004796176
1 Osaka Protocol(OSAK) ל MUR
0.000008361248
1 Osaka Protocol(OSAK) ל NAD
$0.000003211496
1 Osaka Protocol(OSAK) ל NOK
kr0.00000185032
1 Osaka Protocol(OSAK) ל NZD
$0.00000031144
1 Osaka Protocol(OSAK) ל PAB
B/.0.0000001832
1 Osaka Protocol(OSAK) ל PGK
K0.000000773104
1 Osaka Protocol(OSAK) ל QAR
ر.ق0.000000665016
1 Osaka Protocol(OSAK) ל RSD
дин.0.00001834748

Osaka Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Osaka Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרOsaka Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Osaka Protocol

כמה שווה Osaka Protocol (OSAK) היום?
החי OSAKהמחיר ב USD הוא 0.0000001832 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OSAK ל USD?
המחיר הנוכחי של OSAK ל USD הוא $ 0.0000001832. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Osaka Protocol?
שווי השוק של OSAK הוא $ 137.56M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OSAK?
ההיצע במחזור של OSAK הוא 750.87T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OSAK?
‏‏OSAK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000000434739531381 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OSAK?
OSAK ‏‏רשם מחירATL של 0.000000000230262745 USD.
מהו נפח המסחר של OSAK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OSAK הוא $ 4.94K USD.
האם OSAK יעלה השנה?
OSAK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OSAK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:30:33 (UTC+8)

Osaka Protocol (OSAK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

OSAK-ל-USD מחשבון

סְכוּם

OSAK
OSAK
USD
USD

1 OSAK = 0.000000 USD

מסחרOSAK

USDTOSAK
$0.0000001832
$0.0000001832$0.0000001832
-9.17%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד