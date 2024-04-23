Osaka Protocol (OSAK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000001832. במהלך 24 השעות האחרונות, OSAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000181 לבין שיא של $ 0.00000021, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OSAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000434739531381, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000230262745.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OSAK השתנה ב +0.77% במהלך השעה האחרונה, -9.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Osaka Protocol (OSAK) מידע שוק
$ 137.56M
$ 4.94K
$ 183.20M
750.87T
1,000,000,000,000,000
761,459,789,745,212
75.08%
שווי השוק הנוכחי של Osaka Protocol הוא $ 137.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.94K. ההיצע במחזור של OSAK הוא 750.87T, עם היצע כולל של 761459789745212. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.20M.
Osaka Protocol (OSAK) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Osaka Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000000018495
-9.17%
30 ימים
$ +0.0000000035
+1.94%
60 ימים
$ +0.0000001097
+149.25%
90 ימים
$ +0.0000000775
+73.32%
Osaka Protocol שינוי מחיר היום
היום,OSAK רשם שינוי של $ -0.000000018495 (-9.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Osaka Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000000035 (+1.94%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Osaka Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,OSAK ראה שינוי של $ +0.0000001097 (+149.25%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Osaka Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000000775 (+73.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Osaka Protocol (OSAK)?
Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.
Osaka Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Osaka Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקOSAK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Osaka Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOsaka Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Osaka Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Osaka Protocol (OSAK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Osaka Protocol (OSAK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Osaka Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Osaka Protocol (OSAK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OSAK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Osaka Protocol (OSAK)
מחפש איך לקנותOsaka Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Osaka Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.