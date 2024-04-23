Osaka Protocol (OSAK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Osaka Protocol (OSAK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Osaka Protocol (OSAK) מידע Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people. אתר רשמי: https://osaka.win סייר בלוקים: https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak קנה OSAKעכשיו!

Osaka Protocol (OSAK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Osaka Protocol (OSAK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 141.91M $ 141.91M $ 141.91M ההיצע הכולל: $ 761.46T $ 761.46T $ 761.46T אספקה במחזור: $ 750.87T $ 750.87T $ 750.87T FDV (שווי מדולל מלא): $ 189.00M $ 189.00M $ 189.00M שיא כל הזמנים: $ 0.000000488 $ 0.000000488 $ 0.000000488 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 מחיר נוכחי: $ 0.000000189 $ 0.000000189 $ 0.000000189 למידע נוסף על Osaka Protocol (OSAK) מחיר

Osaka Protocol (OSAK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Osaka Protocol (OSAK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OSAK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OSAKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OSAKטוקניומיקה, חקרו אתOSAKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OSAK מעוניין להוסיף את Osaka Protocol (OSAK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OSAK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OSAK ב-MEXC עכשיו!

Osaka Protocol (OSAK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OSAKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OSAK עכשיו את היסטוריית המחירים!

OSAK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OSAK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OSAK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OSAKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

