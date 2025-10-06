Orecast מחיר היום

מחיר Orecast (ORECAST) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000002428, עם שינוי של 2.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORECAST ל USD הוא $ 0.0000002428 לכל ORECAST.

Orecast כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ORECAST. ב‑24 השעות האחרונות, ORECAST סחר בין $ 0.0000002329 (נמוך) ל $ 0.0000002671 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ORECAST נע ב -0.46% בשעה האחרונה ו +22.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 249.98K.

Orecast (ORECAST) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 249.98K$ 249.98K $ 249.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 607.00M$ 607.00M $ 607.00M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 2,500,000,000,000,000 2,500,000,000,000,000 2,500,000,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Orecast הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 249.98K. ההיצע במחזור של ORECAST הוא --, עם היצע כולל של 2500000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 607.00M.